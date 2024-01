Guterres žiada okamžité humanitárne prímerie v Pásme Gazy

New York 15. januára (TASR) - Generálny tajomník Organizácie Spojených národov António Guterres v pondelok vyzval na okamžité humanitárne prímerie v Pásme Gazy. Boje medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas už trvajú viac ako 100 dní. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Potrebujeme okamžité humanitárne prímerie. Aby sa dostatočná pomoc dostala tam, kde je potrebná. Aby sa uľahčilo prepustenie rukojemníkov, utlmili plamene širšej vojny, pretože čím dlhšie bude konflikt v Gaze pokračovať, tým väčšie je riziko eskalácia a nesprávneho odhadu," povedal Guterres na tlačovej konferencii v New Yorku.



Vojna v Pásme Gazy vypukla po októbrovom útoku hnutia Hamas na Izrael, ktorý si podľa izraelských úradov vyžiadal približne 1140 obetí. Militanti počas útoku uniesli do Pásma Gazy asi 250 rukojemníkov, z ktorých viac ako 130 je podľa izraelských úradov naďalej v zajatí.



Izrael reagoval spustením vojenskej operácie v Pásme Gazy, ktorej cieľom je zničenie Hamasu. Podľa úradov riadených Hamasom zahynulo od októbra pri odvetných útokoch izraelskej armády viac ako 24.000 ľudí.



OSN uvádza, že viac ako tri mesiace trvajúce boje vyhnali z domovov približne 85 percent obyvateľov Pásma Gazy, ktorí sa tiesnia v núdzových prístreškoch s nedostatkom potravín, vody a lekárskej starostlivosti. "Nič nemôže ospravedlniť kolektívne potrestanie palestínskeho ľudu," povedal.