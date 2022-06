Guterres žiada účasť žien na mierových rokovaniach

New York 15. júna (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres v stredu vyhlásil, že muži by nemali vylučovať ženy z mierových rokovaní. V tejto súvislosti uviedol ako príklad situáciu na Ukrajine, ktorá sa podľa neho nevyvíja správnym smerom. TASR prevzala správu z denníka The Guardian.



Guterres uviedol, že nedostatok žien v rokovaniach o riešení konfliktov ukazuje, ako "pretrvávajúca nerovnováha moci a patriarchát" v tomto smere zlyhávajú. Ako povedal šéf OSN na stretnutí Bezpečnostnej rady, výsledkom sú "muži pri moci a vylúčené ženy", pričom práva a slobody žien sa stávajú terčom útokov.



Guterres zdôraznil, že účasť žien v rozhodovaní na všetkých úrovniach je nevyhnutná "na budovanie a udržovanie mieru". Dodal, že v dôsledku ruskej ofenzívy na Ukrajine boli milióny žien nútené utiecť, čo ich "vystavuje vysokému riziku obchodovania a vykorisťovania všetkého druhu".



Dodal, že tie ženy, ktoré sa rozhodli na Ukrajine zostať, sú v prvej línii, čo sa týka poskytovania zdravotníckej starostlivosti a podpory. Ich vnímanie je preto podľa neho kľúčové pre pochopenie dynamiky celého konfliktu a jeho urovnanie.