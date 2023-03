Guterres žiada úsilie EÚ v oblasti udržateľného rozvoja i klímy

Brusel 23. marca (TASR) - Európska únia by mala mať vedúcu úlohu v oblasti udržateľného rozvoja i v boji proti klimatickej zmene. Uviedol to generálny tajomník OSN António Guterres vo štvrtok pred summitom EÚ v Bruseli, informuje TASR.



"Toto je rozhodujúca chvíľa," povedal Guterres. Pripomenul kombináciu faktorov v rozvojových krajinách, ktoré spôsobili veľmi dramatickú situáciu, nárast hladu a chudoby, či nedostatok vzdelania a služieb v rôznych krajinách sveta.



"Je jasné, že náš medzinárodný finančný systém nie je pripravený čeliť takejto obrovskej výzve," povedal. OSN podľa neho očakáva, že EÚ bude na čele transformácie, ktorá je potrebná na návrat k plneniu Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj.



Generálny tajomník OSN tiež pripomenul závery z hodnotiacej správy Medzivládnej komisie pre klimatickú zmenu (IPCC), podľa ktorej bude dosiahnutie cieľov v oblasti emisií náročné. Svet potrebuje rýchle konanie a EÚ by mala zaujať vedúcu úlohu aj v tomto úsilí.



Ústrednou témou dvojdňového zasadnutia Európskej rady (23. - 24. marca) v Bruseli je posilnenie konkurencieschopnosti Európskej únie. Účastníci tohto summitu EÚ budú hovoriť aj o situácii na Ukrajine či spoločnej obrane.