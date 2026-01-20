Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 20. január 2026Meniny má Dalibor
< sekcia Zahraničie

Guterres zo zdravotných dôvodov zrušil účasť na WEF v Davose

.
Na snímke António Guterres. Foto: TASR/AP

TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.

Autor TASR
Davos 20. januára (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres zo zdravotných dôvodov zrušil plánovanú účasť na konferencii Svetového ekonomického fóra (WEF) vo švajčiarskom Davose. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.

„Generálny tajomník, bohužiaľ, musel zrušiť svoju účasť na každoročnom stretnutí Svetového ekonomického fóra v Davose. Bolo naplánované na zajtra (streda 21. januára), ale má silnú nádchu,“ uviedol hovorca OSN s tým, že Guterres namiesto toho odcestuje zo Švajčiarska.
.

Neprehliadnite

NEBESKÉ DIVADLO: Pre geomagnetickú búrku ľudia videli polárnu žiaru

Tituly Športovec roka dostali Zapletalová a mladé hádzanárky

STANKO: Chceme mať silnú a kvalitnú padelovú reprezentáciu aj akadémiu

Fico sa na Floride stretol s Trumpom, diskutovali aj o Ukrajine a EÚ