< sekcia Zahraničie
Guterres zo zdravotných dôvodov zrušil účasť na WEF v Davose
TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.
Autor TASR
Davos 20. januára (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres zo zdravotných dôvodov zrušil plánovanú účasť na konferencii Svetového ekonomického fóra (WEF) vo švajčiarskom Davose. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.
„Generálny tajomník, bohužiaľ, musel zrušiť svoju účasť na každoročnom stretnutí Svetového ekonomického fóra v Davose. Bolo naplánované na zajtra (streda 21. januára), ale má silnú nádchu,“ uviedol hovorca OSN s tým, že Guterres namiesto toho odcestuje zo Švajčiarska.
„Generálny tajomník, bohužiaľ, musel zrušiť svoju účasť na každoročnom stretnutí Svetového ekonomického fóra v Davose. Bolo naplánované na zajtra (streda 21. januára), ale má silnú nádchu,“ uviedol hovorca OSN s tým, že Guterres namiesto toho odcestuje zo Švajčiarska.