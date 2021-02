Guterres zvolal neformálne stretnutie o budúcnosti Cypru

New York/Nikózia 25. februára (TASR) - Neformálne stretnutie s cieľom dosiahnuť pokrok v súvislosti s uviaznutými rokovaniami o budúcnosti etnicky rozdeleného Cypru sa uskutoční v priebehu apríla, avizoval v stredu hovorca generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa. Na rozhovoroch sa zúčastnia aj predstavitelia Grécka, Turecka a Británie.



"Účelom stretnutia je zistiť, či existujú predpoklady na to, aby sa predmetné strany dokázali v dohľadnom čase dohodnúť na trvalom riešení cyperského problému," uviedol hovorca OSN Stéphane Dujarric vo vyhlásení. Informovala o tom v noci na štvrtok agentúra AFP.



Posledné rokovania OSN o ukončení rozdelenia ostrova za účasti zástupcov troch tzv. ochranných mocností - Grécka, Turecka a Británie - zlyhali v roku 2017.



Cyprus je rozdelený od roku 1974, keď tam došlo k povstaniu cyperských Grékov a následnej vojenskej intervencii Turecka. V južnej časti Cypru žije prevažne etnicky grécke obyvateľstvo, zatiaľ čo sever krajiny obývajú prevažne etnickí Turci.



Suverenitu Severocyperskej tureckej republiky uznáva iba Ankara, medzinárodné spoločenstvo nie. Cyprus sa v roku 2004 stal členskou krajinou Európskej únie.



Súčasný najvyšší predstaviteľ Tureckom okupovanej časti Cypru Ersin Tatar je spolu s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom zástancom trvalého rozdelenia Cypru, takzvaného dvojštátneho riešenia.



Vzťahy medzi Tureckom a Cyprom sú dlhodobo napäté aj v súvislosti so sporom okolo ložísk ropy a zemného plynu vo východnej časti Stredozemného mora, pripomína AFP.