< sekcia Zahraničie
Guterresa by na poste šéfa OSN mohla vystriedať čilská exprezidentka
Bacheletová, povolaním pediatrička, pôsobila na poste prezidenta Čile dvakrát – v rokoch 2006-10 a opäť v rokoch 2014-18.
Autor TASR
Santiago 24. septembra (TASR) - Čile nominuje svoju bývalú prezidentku Michelle Bacheletovú ako kandidátku na post generálneho tajomníka OSN. Funkčné obdobie súčasného šéfa OSN Antónia Guterresa sa končí na budúci rok. V noci na stredu o tom informovala agentúra AFP, píše TASR.
„Je to žena, ktorej vlastná životná trajektória je plne v súlade s hodnotami, ktoré inšpirovali túto organizáciu,“ povedal čilský prezident Gabriel Boric o 73-ročnej Bacheletovej počas svojho prejavu na Valnom zhromaždení OSN v New Yorku.
Bacheletová, povolaním pediatrička, pôsobila na poste prezidenta Čile dvakrát – v rokoch 2006-10 a opäť v rokoch 2014-18. Po svojom druhom funkčnom období na poste prezidentky zastávala funkciu vysokej komisárky OSN pre ľudské práva. Pracovala aj ako výkonná riaditeľku úradu OSN pre rodovú rovnosť a posilnenie postavenia žien. Ako členka čilských vlád viedla rezorty zdravotníctva a obrany.
OSN v jej 80-ročnej histórii ešte nikdy neviedla žena a doteraz mala iba jedného generálneho tajomníka z Latinskej Ameriky: Peruánca Javiera Péreza de Cuellar, ktorý v tejto funkcii pôsobil v rokoch 1982-91.
„Je to žena, ktorej vlastná životná trajektória je plne v súlade s hodnotami, ktoré inšpirovali túto organizáciu,“ povedal čilský prezident Gabriel Boric o 73-ročnej Bacheletovej počas svojho prejavu na Valnom zhromaždení OSN v New Yorku.
Bacheletová, povolaním pediatrička, pôsobila na poste prezidenta Čile dvakrát – v rokoch 2006-10 a opäť v rokoch 2014-18. Po svojom druhom funkčnom období na poste prezidentky zastávala funkciu vysokej komisárky OSN pre ľudské práva. Pracovala aj ako výkonná riaditeľku úradu OSN pre rodovú rovnosť a posilnenie postavenia žien. Ako členka čilských vlád viedla rezorty zdravotníctva a obrany.
OSN v jej 80-ročnej histórii ešte nikdy neviedla žena a doteraz mala iba jedného generálneho tajomníka z Latinskej Ameriky: Peruánca Javiera Péreza de Cuellar, ktorý v tejto funkcii pôsobil v rokoch 1982-91.