Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 24. september 2025Meniny má Ľuboš aj Ľubor
< sekcia Zahraničie

Guterresa by na poste šéfa OSN mohla vystriedať čilská exprezidentka

.
Generálny tajomník OSN António Guterres. Foto: TASR/AP

Bacheletová, povolaním pediatrička, pôsobila na poste prezidenta Čile dvakrát – v rokoch 2006-10 a opäť v rokoch 2014-18.

Autor TASR
Santiago 24. septembra (TASR) - Čile nominuje svoju bývalú prezidentku Michelle Bacheletovú ako kandidátku na post generálneho tajomníka OSN. Funkčné obdobie súčasného šéfa OSN Antónia Guterresa sa končí na budúci rok. V noci na stredu o tom informovala agentúra AFP, píše TASR.

„Je to žena, ktorej vlastná životná trajektória je plne v súlade s hodnotami, ktoré inšpirovali túto organizáciu,“ povedal čilský prezident Gabriel Boric o 73-ročnej Bacheletovej počas svojho prejavu na Valnom zhromaždení OSN v New Yorku.

Bacheletová, povolaním pediatrička, pôsobila na poste prezidenta Čile dvakrát – v rokoch 2006-10 a opäť v rokoch 2014-18. Po svojom druhom funkčnom období na poste prezidentky zastávala funkciu vysokej komisárky OSN pre ľudské práva. Pracovala aj ako výkonná riaditeľku úradu OSN pre rodovú rovnosť a posilnenie postavenia žien. Ako členka čilských vlád viedla rezorty zdravotníctva a obrany.

OSN v jej 80-ročnej histórii ešte nikdy neviedla žena a doteraz mala iba jedného generálneho tajomníka z Latinskej Ameriky: Peruánca Javiera Péreza de Cuellar, ktorý v tejto funkcii pôsobil v rokoch 1982-91.
.

Neprehliadnite

Lekári v Komárne odstránili pacientke nádor vážiaci 18,6 kilogramu

Austrália vyšetruje, prečo sa telo mladíka vrátilo z Bali bez srdca

Týždenník: Téma konsolidácie na všetky spôsoby

OTESTUJTE SA: Ako dobre poznáte tieto slovenské mestá?