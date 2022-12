Guterresa znepokojuje,že Taliban zakázal ženám štúdium na univerzitách

New York 21. decembra (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres je "hlboko znepokojený" tým, že hnutie Taliban zakázalo ženám v Afganistane študovať na univerzitách. V utorok to oznámil Guterresov hovorca Stéphane Dujarric. Dodal, že šéf OSN vyzýva afganské úrady, aby "zaistili všetkým rovnaký prístup k vzdelaniu na všetkých stupňoch". TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



"Generálny tajomník opakuje, že odopieranie vzdelania nielen porušuje rovnaké práva žien a dievčat, ale bude mať ničivý vplyv na budúcnosť krajiny," uviedol v oznámení jeho hovorca Dujarric.



Afganské vládnuce hnutie Taliban zakázalo s okamžitou platnosťou všetkým ženám navštevovať univerzity v krajine - v utorok to v liste adresovanom všetkým štátnym a súkromným univerzitám oznámilo ministerstvo vysokého školstva. "Všetci ste informovaní, aby ste na základe spomínaného nariadenia pozastavili prístup ženám k vzdelávaniu až do odvolania," uvádza sa v liste, ktorý podpísal minister vysokého školstva Neda Mohammad Nadím.



K zákazu prichádza necelé tri mesiace po tom, ako tisíce dievčat a žien absolvovali prijímacie skúšky na štúdium na afganských univerzitách. Mnohé z nich si vybrali technické odbory a medicínu.



Po tom, ako Taliban vlani v auguste opätovne ovládol Afganistan, museli univerzity zaviesť nové pravidlá vrátane segregácie pohlaví. Ženy mohli vyučovať len profesorky alebo starí muži.



V Afganistane má už väčšina dospievajúcich dievčat zakázané navštevovať stredné školy, čo výrazne obmedzilo aj počet prijatých uchádzačov na univerzitách.