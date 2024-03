Guterres:Pomoc Gaze si vyžaduje odstránenie prekážok zo strany Izraela

Káhira 24. marca (TASR) – Doručenie potrebnej pomoci do hladomorom ohrozovaného Pásma Gazy si "od Izraela vyžaduje odstránenie zvyšných prekážok a obmedzení". V nedeľu to vyhlásil generálny tajomník Organizácie Spojených národov António Guterres. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Guterres počas spoločnej tlačovej konferencie s egyptským ministrom zahraničných vecí Sámihom Šukrím opätovne vyzval na "okamžité humanitárne prímerie", ktoré by uľavilo "trápeniu palestínskych detí, žien a mužov usilujúcich sa prežiť nočnú moru v Pásme Gazy".



"Pri pohľade na Pásmo Gazy sa takmer zdá, že cezeň cválajú štyria jazdci vojny, hladomoru, moru a smrti. Celý svet si myslí, že čas na utíšenie zbraní dávno uplynul a že treba vyhlásiť humanitárne prímerie," vyhlásil Guterres.



Šéf OSN sa stretol aj s egyptským prezidentom Abdalom Fattáhom Sísím. Egyptský hraničný priechod Rafah do Pásma Gazy a letisko v egyptskom meste Aríš, kam smeruje humanitárna pomoc, Guterres označil za "kriticky dôležité tepny pre pomoc prúdiacu do Pásma Gazy." Dodal však, že tepny sú upchaté, pretože na egyptskej strane sa tvoria dlhé kolóny kamiónov a do Pásma Gazy sa dostáva iba zlomok dostupnej pomoci, zatiaľ čo sa humanitárna situácia Palestínčanov zhoršuje.



Izraelská vláda čelí rastúcemu medzinárodnému tlaku na ukončenie vojenskej ofenzívy v Pásme Gazy. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu potvrdil svoj úmysel pokračovať v útoku na mesto Rafah, kam sa pred bojmi v ostatných častiach Pásma Gazy uchýlilo obyvateľstvo tejto enklávy. Urobil tak napriek varovaniam, že tento krok spôsobí civilnému obyvateľstvu masové straty a zhorší humanitárnu krízu v Pásme Gazy.



Izrael spustil ofenzívu v Pásme Gazy ako odvetu za útoky militantov z palestínskeho hnutia Hamas na juh Izraela zo 7. októbra. Počas ofenzívy zahynulo 32.070 Palestínčanov, uviedli zdravotnícke úrady na území pásma ovládanom Hamasom. Militanti tohto hnutia zabili pri spomínanom útoku na Izrael približne 1200 ľudí a okolo 250 odvliekli do zajatia.