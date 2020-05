Gutteres navrhuje, aby Valné zhromaždenie OSN prebehlo cez videozáznam

New York 19. mája (TASR) - Generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres v utorok navrhol, aby sa každoročné septembrové zasadanie Valného zhromaždenia (VZ) OSN uskutočnilo tento rok iba formou odvysielania vopred nahratých audiovizuálnych záznamov. Informovala o tom agentúra DPA.



V liste adresovanom predsedovi VZ OSN, ktorým je nigérijský diplomat Tijjani Muhammad-Bande, Gutteres poznamenal, že odborníci "predpokladajú ďalšie cyklické opakovania pandémie s rôznou mierou závažnosti". Keďže sa podľa Gutteresa predpokladá, že niektoré obmedzenia cestovania zostanú v platnosti aj v septembri, je veľmi nepravdepodobné, že účastníci zo všetkých 193 členských štátov budú môcť prísť New Yorku.



Gutteres preto navrhol, aby sa VZ uskutočnilo v inom formáte, napríklad prostredníctvom vopred nahratých posolstiev od prezidentov, predsedov vlád alebo ministrov, pričom fyzická prítomnosť v rokovacej sále bude obmedzená iba na jedného člena z každej delegácie.



Valné zhromaždenie však podľa Muhammada-Bandeho ešte o konečnej podobe rokovaní nerozhodlo.



Aj keď sa Valné zhromaždenie môže odložiť na rok 2021, Guterres uviedol, "že by bolo lepšie usporiadať ho v septembri a umožniť tak svetovým lídrom vyjadriť svoje názory na dôležité medzinárodné otázky vrátane reakcií na spôsoby, akým svetové spoločenstvo zvláda boj s pandémiou".