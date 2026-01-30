< sekcia Zahraničie
Gutteres: OSN hrozí finančný kolaps
Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa v uplynulých mesiacoch znížila financovanie niektorých agentúr OSN a odmietla alebo oneskorila niektoré povinné príspevky.
Autor TASR
New York 30. januára (TASR) - Generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres v piatok varoval, že organizácia je na pokraji finančného kolapsu, a vyzval krajiny, aby zaplatili svoje príspevky. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Buď všetky členské štáty splnia svoje povinnosti a zaplatia v plnej výške a včas, alebo musia zásadným spôsobom prehodnotiť naše finančné pravidlá, aby sa zabránilo bezprostrednému finančnému kolapsu,“ napísal generálny tajomník v liste.
Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa v uplynulých mesiacoch znížila financovanie niektorých agentúr OSN a odmietla alebo oneskorila niektoré povinné príspevky.
„Rozhodnutia nesplniť povinné príspevky, ktoré financujú významnú časť schváleného rozpočtu, boli teraz formálne oznámené,“ pokračoval Guterres.
„Súčasný vývoj je neudržateľný. Vystavuje organizáciu štrukturálnemu finančnému riziku,“ upozornil generálny tajomník.
AFP vysvetľuje, že OSN čelí už roky veľkým problémom, pretože niektoré členské štáty neplatia svoje povinné príspevky v plnej výške, zatiaľ čo iné ich neplatia včas. Následkom je fakt, že organizácia tak nemôže prijímať nových zamestnancov a obmedzuje svoje misie.
„Buď všetky členské štáty splnia svoje povinnosti a zaplatia v plnej výške a včas, alebo musia zásadným spôsobom prehodnotiť naše finančné pravidlá, aby sa zabránilo bezprostrednému finančnému kolapsu,“ napísal generálny tajomník v liste.
Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa v uplynulých mesiacoch znížila financovanie niektorých agentúr OSN a odmietla alebo oneskorila niektoré povinné príspevky.
„Rozhodnutia nesplniť povinné príspevky, ktoré financujú významnú časť schváleného rozpočtu, boli teraz formálne oznámené,“ pokračoval Guterres.
„Súčasný vývoj je neudržateľný. Vystavuje organizáciu štrukturálnemu finančnému riziku,“ upozornil generálny tajomník.
AFP vysvetľuje, že OSN čelí už roky veľkým problémom, pretože niektoré členské štáty neplatia svoje povinné príspevky v plnej výške, zatiaľ čo iné ich neplatia včas. Následkom je fakt, že organizácia tak nemôže prijímať nových zamestnancov a obmedzuje svoje misie.