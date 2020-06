Gutteres varoval pred stavom

New York 9. júna (TASR) - Na svete hrozí stav "globálnej potravinovej núdze", ktorý môže ohroziť životy miliónov ľudí, varoval v utorok generálny tajomník OSN António Gutteres, ktorého citovala agentúra AFP.



"Naše potravinové systémy zlyhávajú a pandémia koronavírusu veci zhoršuje," uviedol Gutteres v stanovisku zverejnenom spolu so správou OSN o dôsledkoch pandémie pre potravinovú bezpečnosť.



"Viac ako 820 miliónov ľudí je hladných," povedal. "Okolo 144 miliónov detí pod päť rokov zaostáva vo fyzickom raste, čo je viac ako jedno z piatich detí na svete," pokračoval.



Gutteres ďalej varoval, že tento rok môže v dôsledku koronavírusovej pandémie upadnúť do extrémnej chudoby až 49 miliónov ľudí.



"Ak nezačneme okamžite konať, je čoraz viac jasné, že tu budeme mať stav svetovej potravinovej núdze, ktorý môže mať dlhodobé dôsledky pre životy stoviek miliónov detí aj dospelých.



Generálny tajomník OSN vyzval na efektívnejšiu ochranu pestovateľov a výrobcov potravín, pracovníkov potravinárskeho sektora aj dodávok humanitárnej pomoci.



Takisto zdôraznil nutnosť nutričných programov vrátane pomoci deťom, ktorý nemajú prístup k školskému stravovaniu.