Gutteres vyzval na predĺženie dohody o vývoze obilnín z Ukrajiny

Nasa Dua 14. novembra (TASR) - Predĺženie dohody o vývoze obilnín z ukrajinských čiernomorských prístavov je kľúčové pre svetovú potravinovú bezpečnosť. V pondelok to uviedol generálny tajomník Organizácie Spojených národov António Guterres niekoľko dní pred vypršaním platnosti predmetnej dohody. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Potrebujeme naliehavé opatrenia, aby sme zabránili hladomoru a hladu v rastúcom počet miest po celom svete. Čiernomorská obilná iniciatíva a úsilie zabezpečiť, aby ruské potraviny a hnojivá mohli prúdiť na svetové trhy, sú nevyhnutné pre svetovú potravinovú bezpečnosť," povedal Guterres na tlačovej konferencii v predvečer summitu skupiny G20 na indonézskom ostrove Bali.



Pod záštitou OSN boli 22. júla podpísané dve dohody. Jedna s platnosťou 120 dní umožňuje vývoz obilnín, ktoré v ukrajinských čiernomorských prístavoch zablokovala vojna na Ukrajine. Druhá mala uľahčiť vývoz ruských obilnín a hnojív v čase platnosti sankcií na Moskvu za vojnu na Ukrajine.



Platnosť dohody o vývoze obilnín z Ukrajiny vyprší v sobotu 19. novembra. O jej predĺžení diskutovali minulý týždeň v Ženeve predstavitelia OSN a Ruska.



V pondelok sa k týmto rokovaniam vyjadril hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, píše agentúra Reuters. "Minulý týždeň prebehli rozhovory s OSN, pomerne konštruktívne rozhovory. Máme záujem o túto dohodu, ktorá bola pôvodne súčasťou celého mechanizmu dohody," povedal. Dodal, že do konca platnosti dohody ostáva ešte niekoľko dní, takže rokovania pokračujú.



Rusko požaduje neobmedzený prístup na svetové trhy pre vývoz vlastných potravín a hnojív výmenou za súhlas s predĺžením dohody o vývoze obilnín z ukrajinských čiernomorských prístavov. Moskva naznačila, že by mohla od dohody odstúpiť, ak nedôjde k pokroku pri plnení jej požiadaviek, vysvetľuje Reuters.