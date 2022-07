Guttmacher: Za mesiac prestalo vykonávať interrupcie 43 kliník v USA

Washington 29. júla (TASR) - Najmenej 43 kliník po celých Spojených štátoch prestalo poskytovať interrupcie, odkedy Najvyšší súd USA 24. júna zrušil výklad o ústavnom práve na tento zákrok. Vyplýva to z údajov americkej neziskovej organizácie Guttmacherov inštitút. TASR správu prevzala v piatok z agentúry AFP.



Organizácia podporujúca práva na interrupciu uviedla, že po rozhodnutí najvyššieho súdu už 11 amerických štátov zakázalo vykonávať interrupcie buď po šiestich týždňoch tehotenstva, alebo úplne.



Výsledkom toho je skutočnosť, že 43 kliník bolo zatvorených alebo sa zameralo na iné formy zdravotnej starostlivosti. Týka sa to aj 23 zariadení v samotnom Texase, piatich kliník v Oklahome a piatich v Alabame.



Klinika Organizácia za ženské zdravie v meste Jackson, známa aj ako Ružový dom, bola zatvorená 7. júla. Ako pripomína AFP, bolo to jediné zariadenie poskytujúce interrupcie v štáte Mississippi.



"Už aj tak hrozný stav prístupu k interrupciám v mnohých častiach krajiny sa bude naďalej zhoršovať a v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch ich zakáže viac štátov," napísali autori štúdie.



Očakáva sa, že umelé prerušenie tehotenstva nakoniec zakáže alebo obmedzí až polovica z 50 amerických štátov, najmä na prevažne konzervatívnom Juhu a Stredozápade.