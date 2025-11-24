< sekcia Zahraničie
Guvernér Bali nariadil demoláciu sporného skleneného výťahu k pláži
Stavba výťahu k jednej z najznámejších pláží vyvolala verejné pobúrenie.
Autor TASR
Jakarta 24. novembra (TASR) - Guvernér Bali I Wayan Koster v nedeľu oznámil, že 180-metrová konštrukcia preskleného výťahu na ikonickom pobreží susedného ostrova Nusa Penida musí byť odstránená do šiestich mesiacov. TASR o tom píše podľa agentúry DPA.
Stavba výťahu k jednej z najznámejších pláží vyvolala verejné pobúrenie. Úrady koncom októbra zastavili stavebné práce pre chýbajúce povolenia a podozrenie z porušenia stavebných predpisov. Stavba bola v tom čase dokončená na približne 70 percent. Teraz bude developer povinný obnoviť oblasť do pôvodného stavu do troch mesiacov od odstránenia stavby.
Výťah k pláži Kelingking mal turistom uľahčiť prístup k vyhliadke na blízky útes, ktorý pripomína hlavu a telo tyranosaura, a preto sa volá aj „T-Rex útes“. Cieľom bolo ponúknuť bezpečnejšiu alternatívu k strmému chodníku, kde sa návštevníci môžu zraniť. Biely oceľový rám vyvolal ostrú kritiku, pretože podľa domácich obyvateľov narúša prírodný ráz krajiny.
Výstavbu zaisťoval developer PT Indonesia Kaishi Tourism Property Investment Development s čínskym kapitálom. Projekt stál podľa správ miestnych médií 12 miliónov dolárov a mal za cieľ zlepšiť dostupnosť pláže.
Koster uviedol, že jeho rozhodnutie je súčasťou širšieho úsilia o ochranu prírody, kultúry a spoločenských hodnôt na ostrove. Zahraničné investície Bali potrebuje, ale ostrov už dlho zápasí s negatívnymi dôsledkami masového cestovného ruchu.
