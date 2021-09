Guvernér Colorada uzavrel manželstvo s parterom rovnakého pohlavia

Denver 17. septembra (TASR) - Guvernér amerického štátu Colorado Jared Polis v stredu uzavrel manželstvo so svojím dlhoročným partnerom Marlonom Reisom. Informovala o tom vo štvrtok na svojej webovej stránke stanica CNN s odvolaním sa na kanceláriu guvernéra.



Polis je prvý príslušník komunity LGBTQ v USA, ktorý uzavrel manželstvo počas pôsobenia vo funkcii guvernéra amerického štátu, píše CNN s odvolaním sa na organizáciu LGBTQ Victory Fund.



Svadba bola podľa CNN tradičný židovský obrad, ktorý sa konal na otvorenom priestranstve a každý účastník musel mať negatívny test na ochorenie COVID-19.



Polis aj Reis toto ochorenie prekonali. Títo dvaja muži sú spolu už 18 rokov a vychovávajú dve deti vo veku sedem a deväť rokov.



Polis bol za guvernéra zvolený v novembri 2018 ako prvý otvorene homosexuálny kandidát v histórii amerických volieb do tohto zastupiteľského úradu.



Prvou bisexuálnou guvernérkou sa stala v roku 2015 Kate Brownová, ktorú zvolili za guvernérku Oregonu, kým ďalší guvernér, Jim McGreevey zo štátu New Jersey, ohlásil svoju homosexuálnu orientáciu pred svojím odstúpením v roku 2004.