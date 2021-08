Guvernér Cuomo nebude čeliť impeachmentu po odstúpení z funkcie

New York 14. augusta (TASR) - Zákonodarné zhromaždenie amerického štátu New York formálne zastaví proces ústavnej žaloby, tzv. impeachmentu voči guvernérovi Cuomovi potom, ako odíde z funkcie. V piatok o tom informovala agentúra AP.



Predseda dolnej komory zákonodarného zboru štátu New York Carl Heastie pre televíziu NBC povedal, že tento "proces už nebude potrebný" po Cuomovom odchode.



Andrew Cuomo oznámil svoju rezignáciu v utorok po tom, ako čelil rastúcemu tlaku na odstúpenie po obvineniach zo sexuálneho obťažovania viacerých žien. Ak by sa sám nevzdal úradu hrozilo by mu, že bude zákonodarným zborom zosadený.



Cuomo pri oznámení svojej demisie odmietol akékoľvek previnenie a vyhlásil, že vyšetrovanie voči jeho osobe bolo zaujaté a politicky motivované. Svojou demisiou chce podľa vlastných slov ukončiť mesiace politického chaosu, ktorý vyvolala jeho kauza.



Výzvy na odchod Cuoma z funkcie sa objavili po tom, ako newyorská prokurátorka Letitia Jamesová oznámila závery vyšetrovania, z ktorých vyplýva, že sexuálne obťažoval 11 súčasných i bývalých štátnych zamestnankýň, čím porušil federálne zákony i legislatívu štátu New York. Cuoma na odstúpenie vyzval aj americký prezident Joe Biden, predsedníčka Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová, viacerí demokratickí kongresmani a dokonca aj jeho blízki spolupracovníci.