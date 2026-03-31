Utorok 31. marec 2026
Letisko Palm Beach pomenujú po Trumpovi, guvernér podpísal zákon

Americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP

Letisko v meste Palm Beach sa nachádza neďaleko Trumpovho sídla Mar-a-Lago.

Autor TASR
Washington 31. marca (TASR) - Guvernér amerického štátu Florida Ron DeSantis v pondelok podpísal zákon, podľa ktorého Medzinárodné letisko Palm Beach premenujú po prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Floridský zákonodarný zbor s republikánskou väčšinou schválil návrh o premenovaní letiska Palm Beach na Medzinárodné letisko Donalda J. Trumpa minulý rok. Na premenovanie je ešte potrebné schválenie Federálneho úradu pre letectvo.

Letisko v meste Palm Beach sa nachádza neďaleko Trumpovho sídla Mar-a-Lago. Šéf Bieleho domu sa podľa agentúry AFP snaží zanechať svoju stopu v USA prostredníctvom kampane zameranej na imidž a výstavbu.

Americký prezident sa počas svojho druhého funkčného obdobia už viackrát pokúsil pomenovať po sebe dôležité budovy, inštitúcie, vládne programy či vojenské lode alebo umiestniť svoju podobizeň napríklad na mince.

V decembri Trumpom vybraná rada Kennedyho centra, umeleckého komplexu a pamätníka zosnulého demokratického prezidenta Johna F. Kennedyho, odhlasovala jeho premenovanie na Trumpovo-Kennedyho centrum.
