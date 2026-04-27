Guvernér Floridy predstavil návrh nových hraníc volebných obvodov
Autor TASR
Miami 27. apríla (TASR) - Guvernér americkej Floridy Ron DeSantis v pondelok predstavil plán na prekreslenie volebných obvodov vo svojom štáte, ktorého cieľom je pomôcť Republikánskej strane získať v novembrových voľbách do Kongresu až štyri dodatočné mandáty, informovala agentúra AFP.
Z 28 kresiel, ktoré má Florida v Snemovni reprezentantov USA, ich republikánom patrí 20. Podľa nového návrhu by sa ich počet mohol zvýšiť na 24.
DeSantis uviedol, že predložený návrh lepšie zohľadňuje demografický vývoj v štáte. Schváliť ho ešte musí parlament kontrolovaný republikánmi.
„Florida bola pri sčítaní obyvateľov v roku 2020 ukrátená a odvtedy bojujeme za spravodlivé zastúpenie,“ objasnil guvernér pre portál Fox News Digital.
Volebné obvody sa tradične upravujú raz za desať rokov po celoštátnom sčítaní obyvateľov. Naposledy to bolo v roku 2020.
Toto DeSantisovo oznámenie je najnovším krokom v ostrom spore o prekresľovanie volebných máp, ktoré republikáni rozbehli vlani v rôznych štátoch USA. Demokrati vo viacerých štátoch reagovali protiopatreniami. Obe strany sa takto snažia získať výhodu v kongresových voľbách.
V snahe udržať si tesnú väčšinu v Snemovni reprezentantov Trump v roku 2025 vyzval viacerých republikánskych guvernérov, aby prekreslili volebné obvody v prospech svojej strany. Ide o dlhodobo kritizovanú politickú prax známu ako gerrymandering.
Texas a jeho republikánsky guvernér na výzvu rýchlo reagovali plánom, ktorý by mal priniesť päť nových mandátov naklonených republikánom. Nasledovali štáty Ohio a Severná Karolína.
