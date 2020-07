Guvernér Georgie žaluje Atlantu za nariadenie povinného nosenia rúšok

Washington 17. júla (TASR) - Guvernér štátu Georgia Brian Kemp podal vo štvrtok žalobu na Atlantu - najväčšie mesto tohto štátu -, za nariadenie, podľa ktorého sú jej obyvatelia povinní na verejnosti nosiť rúška. Informovala o tom v piatok agentúra AFP.



Kemp tvrdí, že starostka Atlanty Keisha Lance Bottomsová nemá oprávnenie na to, aby vyžadovala prísnejšie opatrenia v oblasti verejného zdravia. Georgia ako štát síce odporúča občanom nosenie masiek, ale nevyžaduje to.



Podľa Kempa Bottomsová taktiež nemôže v meste opäť vyhlásiť prvú fázu karantény. "Tento súdny spor sme začali v mene majiteľov firiem v Atlante a ich pracovitých zamestnancov, ktorí sa snažia v týchto ťažkých časoch prežiť," napísal Kemp na Twitteri.



Bottomsová, ktorá mala pozitívny test na COVID-19, retvítovala: "Chorobe podľahlo 3104 obyvateľov Georgie a ja a moja rodina sme medzi 106.000 ľuďmi, ktorí mali na COVID-19 pozitívny výsledok. Medzitým ma (guvernér Kemp) zažaloval za nosenie rúšok. Lepším využitím peňazí daňových poplatníkov by bolo rozšírenie testovania a sledovanie šírenia infekcie."



Podľa generálneho prokurátora štátu Georgia Chrisa Carra však guvernérova žaloba neznamená, že štát nesúhlasí s nosením rúšok - ide len o dodržiavanie právneho poriadku.



Povinné nosenie rúšok v snahe obmedziť šírenie infekcie zaviedli napríklad štáty Alabama, Kalifornia, Texas a Colorado. Georgia je v súvislosti s ochorením COVID-19 jedným z najzasiahnutejších štátov v USA.



Americký prezident Donald Trump veľakrát odmietol nosenie rúška na verejnosti, avšak minulý týždeň si ho prvý raz nasadil aj on.