Guvernér Hajdaj: Rusko čoskoro spustí ofenzívu na východe Ukrajiny

Luhansk 6. apríla (TASR) - Ruské sily zrejme spustia úplnú ofenzívu v Luhanskej oblasti na východe Ukrajiny "zhruba do niekoľkých dní", vyhlásil v stredu pre britskú stanicu Sky News gubernátor tejto oblasti Serhij Hajdaj.



Hajdaj povedal, že množstvo zabitých a rozsah skazy v Luhanskej oblasti môžu byť ešte horšie než v mestách Mariupol, Buča a Irpiň.



Je to mrazivý odhad vzhľadom na to, že Mariupol je takmer neustále ostreľovaný a v Buči došlo podľa svedectiev k masovému vraždeniu.



Ruskí vojaci v súčasnosti ovládajú približne 70 percent Luhanskej oblasti, dodal Hajdaj. Táto východoukrajinská oblasť, ktorá je spolu s Doneckou oblasťou známa ako Donbas, je dejiskom bojov s proruskými separatistami od roku 2014. Konflikt sa na tomto území ešte zintenzívnil odvtedy, čo Rusko spustilo vo februári inváziu na Ukrajinu.



Hajdaj vyhlásil, že tie časti územia, ktoré má stále pod kontrolou Ukrajina, sú "neustále ostreľované" a medzi cieľmi sú školy aj nemocnice.



"Neostala nám ani jediná nemocnica, ktorá ešte nebola ostreľovaná," dodal podľa Sky News guvernér.