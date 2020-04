Guvernér Inslee: Trumpova výzva na oslobodenie štátov je nebezpečná

Seattle 20. apríla (TASR) - Výzva amerického prezidenta Donalda Trumpa na "oslobodenie štátov od obmedzení" proti koronavírusu je v podstate povzbudzovaním ľudí, aby porušili zákon, vyhlásil v nedeľu guvernér štátu Washington Jay Inslee v relácii televíznej stanice ABC "This Week".



"Americký prezident povzbudzuje ľudí, aby porušovali zákon. Nepamätám si, že by sme tu v Amerike niekedy niečo také zažili," povedal Inslee, ktorého citovala aj tlačová agentúra DPA. "Je to nebezpečné, pretože to môže povzbudiť ľudí, aby ignorovali a odmietali veci, ktoré im môžu zachrániť život," uviedol guvernér moderátorovi Georgeovi Stephanopoulosovi.



"A pre nás guvernérov je to dvojnásobne frustrujúce," pokračoval Inslee a dodal: "Prezident vlastne žiada ľudí: Prosím vás, ignorujte (hlavných odborníkov) Dr. Fauciho, Dr. Birxovú, prosím vás, ignorujte moje vlastné pokyny, ktoré som vydal."



Trump na každodenných brífingoch viackrát povedal, že neverí, že na protestoch proti nariadeniu zdržiavať sa doma sa môže šíriť ochorenie COVID-19 spôsobované novým koronavírusom alebo sa ním účastníci môžu nakaziť.



Prezident zopakoval tieto vyhlásenia aj na brífingu v sobotu.



Inslee v nedeľu v relácii "This Week" uviedol, že dúfa, že v "Bielom dome sa obnoví riadenie".



Vojna slov medzi oboma politikmi nastala ešte pred tým, ako sa niektorí obyvatelia amerického štátu Washington plánovali stretnúť v hlavnom meste Olympia a na ďalších miestach, aby "bránili slobodu", demonštrovali za právo zhromažďovania a zbierali podpisy na petíciu na obranu druhého dodatku ústavy a za zrušenie nového návrhu zákona o vzdelávaní o sexe.



Kým Trump a niektoré štáty USA obhajujú rýchle znovuotváranie krajiny a jej ekonomiky, Inslee odporúča opatrnosť.



Povzbudzoval ľudí vo Washingtone - prvom ohnisku ochorenia COVID-19 v USA -, aby naďalej dodržiavali jeho nariadenie zostať doma a starať sa o svoje zdravie.



Podľa guvernéra Insleeho sa v nasledujúcich týždňoch možno začnú otvárať niektoré oblasti ekonomiky štátu Washington, ale nebude to naraz.