Guvernér Kalifornie oznámil plán na úsporu a lepšie využitie vody

Los Angeles 12. augusta (TASR) - Guvernér amerického štátu Kalifornia Gavin Newson oznámil vo štvrtok nový plán, ktorý má v budúcnosti usporiť desať percent vody. Zámerom má byť zachytenie väčšieho množstva vody, ktorá bežne odteká do mora. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Pri nečinnosti môže extrémne počasie do roku 2040 oslabiť naše zásobovanie vodou až o desať percent. Preto podnikáme kroky už teraz," napísal Newson na Twitteri.



Nová kalifornská stratégia týkajúca sa zásobovania vodou podľa jeho vyjadrení opisuje, ako sa dá nahradiť voda, o ktorú štát príde, s využitím uskladnenia, recyklácie, šetrného hospodárenia a odsoľovania.



Na základe tohto plánu má byť do roku 2030 vybudovaná veľká zásobáreň vody a Kalifornia má ročne opätovne využiť takmer jeden kilometer kubický vody.



Tento americký štát s približne 40 miliónmi obyvateľov v posledných troch rokoch vynaložil viac než osem miliárd dolárov na modernizáciu vodohospodárskej infraštruktúry, čo môže podľa Newsonových slov poskytnúť dostatok vody pre 8,4 milióna domácností.



Kalifornia a západ Spojených štátov zažívajú od začiatku tohto storočia obrovské sucho, ktoré niektorí experti na základe meraní označujú za najsuchšie 22-ročné obdobie za posledných 1200 rokov, píše Reuters s odvolaním sa na výsledky štúdie zverejnenej v marci v časopise Nature. Mnohé z príčin tohto stavu sú spájané s klimatickými zmenami spôsobenými ľudskou činnosťou.