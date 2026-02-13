Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Guvernér Kalifornie: Trump je dočasný, rozmýšľajme nad jeho nástupcom

Guvernér štátu Kalifornia Gavin Newsom vystupuje počas zasadnutia na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii v Mníchove v Nemecku v piatok 13. februára 2026. Foto: TASR/AP

Newsom sa na MSC zúčastnil na panelovej diskusii venovanej klimatickej politike.

Autor TASR
Mníchov 13. februára (TASR) - Prezident USA Donald Trump je len dočasný a je načase začať rozmýšľať nad jeho nástupcom. Na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii (MSC) to v piatok vyhlásil guvernér amerického štátu Kalifornia Gavin Newsom, píše TASR podľa správy magazínu Politico.

Donald Trump je len dočasný. O tri roky bude preč,“ uviedol v Mníchove kalifornský guvernér, ktorý je podľa magazínu Politico jedným z pravdepodobných kandidátov na prezidenta USA v nadchádzajúcich voľbách v roku 2028.

Newsom sa na MSC zúčastnil na panelovej diskusii venovanej klimatickej politike. Politico uvádza, že jeho vystúpenie sa nieslo v opačnom duchu, ako to minuloročné viceprezidenta USA J. D. Vancea, ktorý bol vo svojom prejave zväčša kritický k Európe.

V bavorskej metropole Mníchov sa v piatok začal 62. ročník Mníchovskej bezpečnostnej konferencie. Diskusiám hláv štátov, vlád a ďalších vysokopostavených predstaviteľov a odborníkov v hoteli Bayerischer Hof bude podľa jej organizátorov dominovať aktuálny rozklad diplomatických noriem a desaťročia trvajúcich aliancií, vojna na Ukrajine, ale aj hrozba USA voči Iránu.
