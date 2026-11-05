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Guvernér Kalifornie udelí milosť všetkým väzňom odsúdeným na smrť
Z 548 ľudí odsúdených na smrť je 529 mužov a 19 žien.
Autor TASR
Los Angeles 5. novembra (TASR) - Guvernér Kalifornie Gavin Newsom vo štvrtok oznámil, že tresty smrti pre všetkých 548 odsúdených v tomto štáte im zmení na doživotie. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP, AP a Reuters.
„Rozhodol som sa využiť svoju ústavnú právomoc udeľovať milosť a zmeniť všetky tresty smrti v Kalifornii na doživotie bez možnosti podmienečného prepustenia,“ napísal v liste adresovanom „všetkým Kalifornčanom“.
Agentúra Reuters pripomína, že jeho druhý a zároveň posledný štvorročný mandát sa čoskoro skončí. Už v roku 2019 zaviedol moratórium na popravy, stovky ľudí však na tento trest čakajú. Newsom sa považuje za možného demokratického kandidáta na post prezidenta Spojených štátov vo voľbách v roku 2028.
„Podnikám tento krok, pretože pevne verím, že štátom schválené zabíjanie je nezlučiteľné s hodnotami Kalifornie, podkopáva základy nášho právneho systému a znevažuje každého z nás,“ napísal.
Z 548 ľudí odsúdených na smrť je 529 mužov a 19 žien. Ústava Kalifornie vyžaduje súhlas Najvyššieho súdu na udelenie milosti každému, kto bol odsúdený za závažný trestný čin viac ako raz. To znamená, že podľa údajov kancelárie guvernéra súd bude musieť schváliť 382 zmien trestu, teda zhruba 70 percent.
Podľa guvernéra ide o jedno z jeho najťažších rozhodnutí, pretože u rodín obetí vyvolá bolestivé spomienky. „Ako guvernér nesiem zodpovednosť za toto rozhodnutie a jeho dopad iba ja, rovnako ako by som niesol zodpovednosť za každú popravu,“ doplnil.
„Rozhodol som sa využiť svoju ústavnú právomoc udeľovať milosť a zmeniť všetky tresty smrti v Kalifornii na doživotie bez možnosti podmienečného prepustenia,“ napísal v liste adresovanom „všetkým Kalifornčanom“.
Agentúra Reuters pripomína, že jeho druhý a zároveň posledný štvorročný mandát sa čoskoro skončí. Už v roku 2019 zaviedol moratórium na popravy, stovky ľudí však na tento trest čakajú. Newsom sa považuje za možného demokratického kandidáta na post prezidenta Spojených štátov vo voľbách v roku 2028.
„Podnikám tento krok, pretože pevne verím, že štátom schválené zabíjanie je nezlučiteľné s hodnotami Kalifornie, podkopáva základy nášho právneho systému a znevažuje každého z nás,“ napísal.
Z 548 ľudí odsúdených na smrť je 529 mužov a 19 žien. Ústava Kalifornie vyžaduje súhlas Najvyššieho súdu na udelenie milosti každému, kto bol odsúdený za závažný trestný čin viac ako raz. To znamená, že podľa údajov kancelárie guvernéra súd bude musieť schváliť 382 zmien trestu, teda zhruba 70 percent.
Podľa guvernéra ide o jedno z jeho najťažších rozhodnutí, pretože u rodín obetí vyvolá bolestivé spomienky. „Ako guvernér nesiem zodpovednosť za toto rozhodnutie a jeho dopad iba ja, rovnako ako by som niesol zodpovednosť za každú popravu,“ doplnil.