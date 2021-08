Guvernér New Yorku Cuomo podľa vyšetrovania obťažoval viacero žien

New York 3. augusta (TASR) - Z výsledkov vyšetrovania vyplýva, že guvernér amerického štátu New York Andrew Cuomo sexuálne obťažoval viacero súčasných a bývalých štátnych zamestnankýň. Oznámila to v utorok generálna prokurátorka štátu New York Letitia Jamesová, informuje agentúra AP.



"Guvernér Cuomo sexuálne obťažoval súčasné a bývalé štátne zamestnankyne a porušoval federálne a štátne zákony," uviedla Jamesová na tlačovej konferencii s odvolaním sa na výsledky rozhovorov a dôkazy. Tie podľa nej odhalili "hlboko znepokojujúci, ale jasný obraz".



Guvernér podľa záverov nezávislého vyšetrovania takisto obťažoval aj osoby mimo prostredia vlády.



Jamesová vyšetrovaním v marci poverila dvoch právnikov po tom, ako viacero žien Cuoma obvinilo, že sa nevhodne dotýkal a sexuálne obťažoval ženy, ktoré s ním pracovali – alebo ktoré stretol na verejných udalostiach. Cuomo tieto obvinenia odmietal rovnako ako výzvy na rezignáciu.



Vyšetrovatelia poverení Jamesovou podľa AP zistili, že v Cuomovej administratíve panovalo "nepriateľské pracovné prostredie", kde bol rozšírený "strach a zastrašovanie".



Vyšetrovatelia vypočuli 179 ľudí vrátane navrhovateľov, súčasných a bývalých členov vlády štátu New York, policajtov a ďalších zamestnancov a osôb, ktoré pravidelne prichádzali s Cuomom do styku.



Zákonodarné zhromaždenie štátu New York si takisto najalo právnikov s cieľom vyšetriť Cuomovo konanie a ďalšie obvinenia z priestupkov, píše AP. Predmetom vyšetrovania je aj guvernérov postup v spojitosti s pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2.



Niektorí členovia justičného výboru dolnej komory zákonodarného zhromaždenia podľa AP tvrdia, že Jamesovej správa by mohla byť "rozhodujúca" pre vyšetrovanie s cieľom impeachmentu.