Guvernér New Yorku mal obťažovať aj ďalšiu ženu, obvinenia odmieta

New York 11. marca (TASR) - Guvernér amerického štátu New York Andrew Cuomo, ktorý je vyšetrovaný pre sexuálne obťažovanie, čelí novým obvineniam, a to z nevhodných dotykov voči svojej zamestnankyni. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP s odvolaním sa na miestne médiá.



Denník The Albany Times Union najprv v utorok napísal, že Cuoma z obťažovania obvinila už šiesta žena. V stredu potom informoval o jeho minuloročnom stretnutí s nemenovanou zamestnankyňou, ktorú zavolal do svojho sídla v meste Albany, aby mu pomohla opraviť telefón. Cuomo jej údajne siahol pod blúzku a začal sa jej nevhodne dotýkať, napísali noviny s odvolaním sa na osobu, ktorej o obťažovaní povedala guvernérova zamestnankyňa. Guvernér sa jej údajne nevhodne dotýkal aj pri iných príležitostiach.



Cuomo nové obvinenia poprel a uviedol, že bude čakať na výsledky nezávislého vyšetrovania obvinení, na ktoré dohliada štátna prokurátorka Lelitia James.



Cuoma obviňuje z nevhodných dotykov a neprístojných vyjadrení viacero žien, pripomína agentúra AP. Guvernér nevhodné dotyky odmieta a tvrdí, že časť obvinení je nepravdivá. V stredu 3. marca sa však ospravedlnil za svoje vyjadrenia a uviedol, že dostal "dôležitú lekciu" o správaní sa v prítomnosti žien.



"Už rozumiem, že som sa správal spôsobom, ktorý spôsobuje, že sa ľudia cítia nepríjemne," uviedol Cuomo v prvej verenej reakcii na obvinenia. "Nebolo to úmyselné a hlboko a vážne sa ospravedlňujem," dodal. Odstúpiť z funkcie guvernéra však nemieni.