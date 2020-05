Guvernér New Yorku povolí od júna dostihy a automobilové preteky

New York 17. mája (TASR) - Guvernér amerického štátu New York Andrew Cuomo povolil organizáciu dostihov a automobilových pretekov od 1. júna. Podujatia sa však musia zaobísť bez divákov. Zároveň naznačil, že čoskoro by sa mohli vrátiť na ihriská aj bejzbalisti.



"Musíme si uvedomiť, že problémom je zhromažďovanie viacerých ľudí, takže uvažujeme, čo sa dá otvoriť bez divákov. Na druhej strane, stále sú tu možnosti televíznych prenosov," citovala Cuoma agentúra DPA.



V USA evidovali v nedeľu napoludnie viac ako 1,5 milióna prípadov ochorenia COVID-19 a 90.113 úmrtí.