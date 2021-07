Guvernér New Yorku vyhlásil pre nárast kriminality stav núdze

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

New York 6. júla (TASR) - Guvernér amerického štátu New Yorku Andrew Cuomo vyhlásil stav núdze v súvislosti s nárastom násilnej kriminality s použitím strelných zbraní, ktorý tam zaznamenávajú od začiatku pandémie nového koronavírusu. Zároveň predstavil sériu opatrení na riešenie tohto problému, informuje agentúra AFP.," uviedol Cuomo v utorňajšom tlačovom vyhlásení. "" dodal.Spravodajská stanica BBC uviedla, že New York vyhlásil stav núdze kvôli násiliu s použitím strelných zbraní ako vôbec prvý štát USA.Cuomo tiež vymenoval osobitného koordinátora pre prevenciu násilia páchaného strelnými zbraňami, ktorého úrad bude spadať pod newyorské zdravotné orgány a bude spolupracovať s miestnymi sociálnymi službami, políciou, väzenskými a ďalšími úradmi.Zriadený bude okrem toho aj policajný útvar zameraný na boj proti nelegálnemu obchodovaniu so zbraňami. Agentúra AFP v tejto súvislosti pripomína, že štát New York má ohľadom strelných zbraní jedny z najprísnejších zákonov v Amerike. Je však ľahké z neho vycestovať a takúto zbraň si kúpiť v susednej Pensylvánii či New Jersey, kde je v tomto smere legislatíva voľnejšia.Cuomo zároveň oznámil, že na tzv. intervenčné a preventívne programy súvisiace s násilím páchaným strelnými zbraňami bolo vyčlenených 138 miliónov dolárov, z čoho 76 miliónov dolárov je určených na vytvorenie pracovných miest pre mladých ľudí považovaných za najviac ohrozených.Guvernér okrem toho v utorok podpísal dva zákony týkajúce sa strelných zbraní, ktoré tým nadobudli platnosť.Jeden z nich sa uľahčí civilistom podávanie žalôb na výrobcov zbraní či ich predajcov. Výrobcovia strelných zbraní sú totiž v USA z veľkej časti zbavení zodpovednosti za násilie páchané zbraňami federálnym zákonom, ktorý štát New York touto svojou novou legislatívou obíde, uvádza AFP.Cieľom druhého zákona je zabrániť osobám hľadaným pre trestné činy, aby si zadovážili zbraň.K prijatiu nových opatrení dochádza v čase nárastu násilností, ktoré zažíva ako štát New York, tak aj zvyšok USA. Cuomo uviedol, že počas uplynulého víkendu, na ktorý pripadli oslavy 4. júla, Dňa nezávislosti, došlo v štáte New York k 51 prípadom streľby. V rámci celých USA počas zmieneného víkendu došlo k takmer 200 úmrtiam zapríčineným streľbou, uvádza BBC.Podľa predbežnej štatistiky Amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) došlo vlani k 25-percentnému nárastu vo vraždách spôsobených strelnými zbraňami oproti predošlému roku, pričom stúpajúci trend v tomto smere naďalej pokračuje aj v roku 2021. BBC dodáva, že väčšina z vrážd, ku ktorým dôjde v USA, súvisí so streľbou.