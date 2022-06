Guvernér Ohia podpísal zákon, ktorý umožní zamestnancom škôl mať zbraň

Columbus 14. júna (TASR) - Guvernér amerického štátu Ohio Mike DeWine v pondelok podpísal zákon, ktorý umožňuje zamestnancom škôl už od jesene nosiť pri sebe strelnú zbraň. Predtým sa však budú musieť zúčastniť na povinnom výcviku, píše agentúra AP.



Zamestnanci škôl, ktorí budú chcieť nosiť zbraň, musia povinne absolvovať 24-hodinový výcvik a každoročne osemhodinový. Školy môžu podľa DeWinea okrem toho nariadiť zamestnancom dodatočný výcvik. Nové opatrenie však nie je pre vzdelávacie zariadenia povinné, ale voliteľné.



Pred oznámením o podpise zákona DeWine načrtol ďalšie návrhy o bezpečnosti na školách, ktoré spolu so svojimi zákonodarcami presadzuje – vyčlenenie 100 miliónov dolárov na posilnenie bezpečnostných systémov na základných a stredných školách a päť miliónov na zlepšenie bezpečnosti na univerzitách. Ohio tiež najme ďalších 28 pracovníkov do školského bezpečnostného centra, ktoré bude spolupracovať s jednotlivými okresmi a poskytovať výcvik pre zamestnancov škôl na základe nového zákona.



Starostovia najväčších miest Cincinnati, Columbus a Cleveland však naplánovali tlačovú konferenciu, na ktorej chcú hovoriť o násilí páchanom strelnými zbraňami vo svojich mestách a upozorniť na to, že v otázke zbraní sa s názorom DeWinea rozchádzajú.



Podľa členov Demokratickej strany vysiela podpísanie tohto zákona nesprávny signál po nedávnej masovej streľbe na škole v texaskom meste Uvalde, pri ktorej prišlo o život 19 detí a dve vyučujúce. Republikáni oponujú, že zákon má práve takýmto incidentom zabrániť.



Nové nariadenie kritizujú aj veľké policajné organizácie, aktivisti zasadzujúci sa za obmedzenie strelných zbraní a učiteľské odbory.