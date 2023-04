Guvernér Severnej Dakoty podpísal zákon zakazujúci interrupcie

Washington 25. apríla (TASR) - Guvernér amerického štátu Severná Dakota v pondelok podpísal zákon, ktorý zakazuje v tomto štáte ležiacom na stredozápade Spojených štátov takmer všetky interrupcie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Republikánsky guvernér Doug Burgum uviedol, že nový zákon "vyjasňuje a prečisťuje existujúci štátny zákon", ktorý vstúpil do platnosti vlani po tom, čo Najvyšší súd USA zrušil federálne právo na prístup k interrupciám. Burgum dodal, že nový zákon potvrdzuje, že Severná Dakota je tzv. pro-life štátom.



Na základe nového zákona, ktorý vstúpil ihneď do platnosti, sú v Severnej Dakote zakázane všetky interrupcie pričom výnimka sa vzťahuje len na veľmi málo prípadov. Patrí medzi ne najmä situácia, keď tehotenstvo ohrozuje život matky.



Žena tiež môže podstúpiť interrupciu, ak otehotnela po znásilnení alebo v dôsledku incestu. Aj tomto prípade však žena môže ísť na zákrok najneskôr v šiestom týždni tehotenstva, keď väčšina žien ešte nevie, že sú tehotné.



Severná Dakota je podľa AFP riedko osídlený americký štát, v ktorom žije necelých 800.000 ľudí, pričom väčšinu obyvateľstva tvoria konzervatívci.



Ústavné právo na potrat naprieč celými Spojenými štátmi garantoval precedens Najvyššieho súdu z roku 1973 známy ako Roeová verzus Wade, ktorý stanovil federálne právo na ukončenie tehotenstva zhruba do jeho 24. týždňa.



Pätica konzervatívnych členov deväťčlenného súdu v júni 2022 vrátila reguláciu potratov do rúk amerických štátov: 15 štátov americkej Únie už odvtedy interrupciu zakázalo a v ďalších bola prísne obmedzená.



Najvyšší súd USA dočasne ponechal minulý týždeň v platnosti federálne pravidlá týkajúce sa používania potratovej tabletky, ktorá sa v USA používa na vyše polovicu interrupcií. Najvyšší súd tak dočasne zrušil obmedzenia zavedené nižšími súdmi a ponechal si čas na dôkladnejšie zváženie ďalších krokov v tejto kauze.