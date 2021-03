Guvernér štátu New York odmietol výzvy na odstúpenie

New York 4. marca (TASR) - Andrew Cuomo, demokratický guvernér amerického štátu New York, v stredu odmietol výzvy, aby v spojitosti s obvineniami z pohlavného obťažovania odstúpil z funkcie, informovala agentúra AP.



Tri ženy Cuoma obvinili z nevhodných dotykov a neprístojných vyjadrení. Guvernér sa v stredu ospravedlnil a uviedol, že dostal "dôležitú lekciu" o správaní sa v prítomnosti žien.



"Už rozumiem, že som sa prával spôsobom, ktorý spôsobuje, že sa ľudia cítia nepríjemne," uviedol Cuomo v prvej verenej reakcii na obvinenia. "Nebolo to úmyselné a hlboko a vážne sa ospravedlňujem," dodal. Odstúpiť z funkcie guvernéra však nemieni. "Nevolili ma politici, volili ma obyvatelia štátu New York. Nechystám sa rezignovať."



Guvernér pripustil, že normy správania sa zmenili a to, čo považuje za svoj "obvyklý pozdrav" - starosvetský prístup, ktorý často zahŕňa bozky a objatia -, už nie je prijateľný.



Cuomo zopakoval, že bude "plne spolupracovať" pri vyšetrovaní obvinení, na ktoré bude dohliadať generálna prokurátorka, takisto demokratka, Letitia Jamesová.



Dve zo žien, ktoré Cuoma obviňujú, pracovali v jeho administratíve. Tretia bola jedným z hostí na svadbe, na ktorej bol aj Cuomo.



Cuomo cez víkend súhlasil s nezávislým vyšetrením obvinení z pohlavného obťažovania. Newyorskú generálnu prokurátorku Letitiu Jamesovú a sudkyňu Janet DiFioreovú požiadal, aby vybrali nezávislého súkromného právnika bez väzieb na politiku, ktorý celú záležitosť dôkladne preskúma a vypracuje správu.