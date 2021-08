Guvernér štátu New York oznámil, že odstupuje z funkcie

New York 10. augusta (TASR) - Demokratický guvernér amerického štátu New York Andrew Cuomo, ktorý čelí obvineniam zo sexuálneho obťažovania viacerých žien, v utorok oznámil, že po viac ako desiatich rokoch odstupuje z funkcie. Jeho rozhodnutie nadobudne účinnosť o 14 dní, informovala agentúra AP.



Cuoma na takýto krok v posledných týždňoch vyzvali americký prezident Joe Biden, predsedníčka Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová, viacerí demokratickí kongresmani a dokonca aj jeho blízki spolupracovníci. Ak by nepodal demisiu, hrozilo by mu podanie ústavnej žaloby, tzv. impeachmentu, v rámci ktorého by mohol byť odvolaný z funkcie.



"Domnievam sa, že vzhľadom na okolnosti je najvhodnejšie, aby som odstúpil, a umožnil vláde (štátu New York), aby sa vrátila k pracovným záležitostiam," uviedol v naživo vysielanom televíznom príhovore 63-ročný guvernér, ktorý bol ešte pred rokom považovaný za jedného z najperspektívnejších politikov Demokratickej strany.



Cuomo zároveň odmietol akékoľvek previnenie a vyhlásil, že vyšetrovanie voči jeho osobe bolo zaujaté a politicky motivované. Svojou demisiou chce podľa vlastných slov ukončiť mesiace politického chaosu, ktorý vyvolala jeho kauza. Na poste guvernéra bol od januára 2011.



Výzvy na odchod Cuoma z funkcie sa objavili po tom, ako newyorská prokurátorka Letitia Jamesová v utorok oznámila závery vyšetrovania, z ktorých vyplýva, že sexuálne obťažoval 11 súčasných i bývalých štátnych zamestnankýň, čím porušil federálne zákony i legislatívu štátu New York.



Podľa vyjadrenia Jamesovej sa Cuomo dopustil "nevítaných a nekonsenzuálnych dotykov a mal množstvo komentárov sugestívnej sexuálnej povahy, čo vytváralo pre ženy nepriateľské pracovné prostredie".



Vyšetrovaním sa tiež zistilo, že Cuomo a jeho tím podnikli odvetné opatrenia voči najmenej jednej bývalej zamestnankyni za to, že zverejnila svoje nepríjemné zážitky s obťažovaním.