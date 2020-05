Guvernér štátu New York povolil po vyše dvoch mesiacoch tréningy

Albany 24. mája (TASR) - V americkom štáte New York môžu po viac ako dvoch mesiacoch športové kluby opäť trénovať. Na tlačovej konferencii o tom informoval guvernér štátu Andrew Cuomo: "Veríme, že šport by sa mohol vrátiť aspoň bez divákov. Chceme, aby ľudia mohli sledovať zápasy v televízii."



V devätnásťmiliónovom štáte New York sa nakazilo koronavírusom viac ako 360.000 ľudí, približne 29.000 osôb chorobe podľahlo. Správu zverejnila agentúra DPA.