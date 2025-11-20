< sekcia Zahraničie
Guvernéri MAAE prijali rezolúciu, ktorá vyzýva Irán na spoluprácu
Za prijatie tejto rezolúcie, ktorú predložili Británia, Francúzsko, Nemecko a Spojené štáty, hlasovalo 19 z 35-členov rady, traja boli proti a 12 sa zdržalo hlasovania.
Autor TASR
Viedeň 20. novembra (TASR) - Rada guvernérov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) vo štvrtok prijala rezolúciu, ktorá vyzýva Irán, aby poskytol MAAE prístup a informácie o jeho jadrovom programe tak, ako to vyžadujú rezolúcie Organizácie Spojených národov. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a AP.
Rezolúcia „nalieha na Irán, aby úplne a bez zdržania plnil svoje právne záväzky na základe rezolúcií BR OSN (Bezpečnostnej rady OSN) a poskytoval plnú a rýchlu spoluprácu s MAAE vrátane poskytovania takých informácií a prístupov, aké agentúra požaduje.“
Za prijatie tejto rezolúcie, ktorú predložili Británia, Francúzsko, Nemecko a Spojené štáty, hlasovalo 19 z 35-členov rady, traja boli proti a 12 sa zdržalo hlasovania. Podľa AP boli proti Čína, Niger a Rusko.
Hlasovanie sa uskutočnilo deň po tom, čo šéf MAAE Rafael Grossi znova vyzval islamskú republiku, aby povolila inšpektorom agentúry navštíviť zariadenia, ktoré boli v júni terčom útokov Izraela a Spojených štátov. AP vysvetľuje, že Irán je povinný spolupracovať s MAAE na základe Zmluvy o nešírení jadrových zbraní. Teherán však dosiaľ neumožnil inšpektorom MAAE prístup k jadrovým zariadeniam bombardovaným počas 12-dňovej vojny s Izraelom. Agentúra OSN taktiež nebola schopná overiť stav iránskych zásob obohateného uránu.
„Uskutočnili sme množstvo inšpekcií, ale nemohli sme sa dostať na miesta útokov. Verím, že sa tam budeme môcť dostať. V skutočnosti tam musíme ísť, pretože toto je súčasť iránskych záväzkov,“ povedal Grossi v stredu po začiatku štvrťročného zasadnutia Rady guvernérov MAAE.
Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v stredu odmietol spoluprácu s MAAE v súvislosti s bombardovanými zariadeniami. „Spolupracujeme len v rámci jadrových zariadení, ktoré neboli dotknuté, v súlade s predpismi MAAE,“ uviedol na platforme Telegram. V nedeľu pripustil, že Irán vo svojich zariadeniach už neobohacuje urán.
USA v júni zasiahli špeciálnymi bombami a raketami niekoľko iránskych jadrových zariadení a Irán následne pozastavil akúkoľvek spoluprácu s MAAE. Na základe dohody, ktorú Grossi uzavrel v Káhire s iránskym ministrom zahraničných vecí Abbásom Arákčím v septembri, však Irán umožnil MAAE vykonať kontrolu v nepoškodených zariadeniach. Po opätovnom uvalení sankcií zo strany OSN však Irán vykonávanie dohody z Káhiry pozastavil.
Rezolúcia „nalieha na Irán, aby úplne a bez zdržania plnil svoje právne záväzky na základe rezolúcií BR OSN (Bezpečnostnej rady OSN) a poskytoval plnú a rýchlu spoluprácu s MAAE vrátane poskytovania takých informácií a prístupov, aké agentúra požaduje.“
Za prijatie tejto rezolúcie, ktorú predložili Británia, Francúzsko, Nemecko a Spojené štáty, hlasovalo 19 z 35-členov rady, traja boli proti a 12 sa zdržalo hlasovania. Podľa AP boli proti Čína, Niger a Rusko.
Hlasovanie sa uskutočnilo deň po tom, čo šéf MAAE Rafael Grossi znova vyzval islamskú republiku, aby povolila inšpektorom agentúry navštíviť zariadenia, ktoré boli v júni terčom útokov Izraela a Spojených štátov. AP vysvetľuje, že Irán je povinný spolupracovať s MAAE na základe Zmluvy o nešírení jadrových zbraní. Teherán však dosiaľ neumožnil inšpektorom MAAE prístup k jadrovým zariadeniam bombardovaným počas 12-dňovej vojny s Izraelom. Agentúra OSN taktiež nebola schopná overiť stav iránskych zásob obohateného uránu.
„Uskutočnili sme množstvo inšpekcií, ale nemohli sme sa dostať na miesta útokov. Verím, že sa tam budeme môcť dostať. V skutočnosti tam musíme ísť, pretože toto je súčasť iránskych záväzkov,“ povedal Grossi v stredu po začiatku štvrťročného zasadnutia Rady guvernérov MAAE.
Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v stredu odmietol spoluprácu s MAAE v súvislosti s bombardovanými zariadeniami. „Spolupracujeme len v rámci jadrových zariadení, ktoré neboli dotknuté, v súlade s predpismi MAAE,“ uviedol na platforme Telegram. V nedeľu pripustil, že Irán vo svojich zariadeniach už neobohacuje urán.
USA v júni zasiahli špeciálnymi bombami a raketami niekoľko iránskych jadrových zariadení a Irán následne pozastavil akúkoľvek spoluprácu s MAAE. Na základe dohody, ktorú Grossi uzavrel v Káhire s iránskym ministrom zahraničných vecí Abbásom Arákčím v septembri, však Irán umožnil MAAE vykonať kontrolu v nepoškodených zariadeniach. Po opätovnom uvalení sankcií zo strany OSN však Irán vykonávanie dohody z Káhiry pozastavil.