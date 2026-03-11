< sekcia Zahraničie
Guvernérka Alabamy zmiernila trest mužovi odsúdenému na trest smrti
Je to vôbec druhýkrát, čo Iveyová udelila milosť väzňovi odsúdenému na trest smrti od nástupu do funkcie guvernérky v roku 2017.
Autor TASR
Washington 11. marca (TASR) - Guvernérka amerického štátu Alabama Kay Iveyová zmiernila v utorok trest smrti 75-ročnému mužovi len niekoľko dní pred dátumom jeho popravy. Poukázala pri tom na dôkazy, ktoré hovorili o tom, že tento muž nestlačil spúšť pri streľbe, za ktorú bol odsúdený. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Republikánska guvernérka uviedla, že by bolo „nespravodlivé“ popraviť Charlesa „Sonnyho“ Burtona, ktorý strávil viac ako tri desaťročia v cele smrti, keďže v čase, keď jeho komplic zastrelil muža počas spoločnej lúpeže, sa nachádzal už mimo budovy.
Burton bol jedným zo šiestich mužov zapojených do lúpeže v obchode v Talladega v Alabame v roku 1991, pri ktorej bol zavraždený jeden zo zákazníkov.
Vyšetrovaním sa zistilo, že hoci Burton nestlačil spúšť, za vraždu ho odsúdili ako spolupáchateľa a v roku 1992 si vypočul verdikt - trest smrti.
Strelec Derrick DeBruce dostal rovnaký trest, ale znížili mu ho na doživotie bez možnosti podmienečného prepustenia. Neskôr zomrel vo väzení.
Iveyová zmenila Burtonov trest smrti na doživotie bez možnosti podmienečného prepustenia len dva dni pred jeho popravou dusíkom, naplánovanej na štvrtok.
„Charles Burton obeť nezastrelil, nenariadil strelcovi, aby obeť zastrelil a v čase streľby sa už v obchode nenachádzal,“ uviedla guvernérka vo vyhlásení.
„Nemôžem s čistým svedomím povoliť popravu pána Burtona za takýchto protichodných okolností. Domnievam sa, že by bolo nespravodlivé, keby jeden účastník tohto zločinu bol popravený, zatiaľ čo účastník, ktorý stlačil spúšť, nie,“ povedala.
Je to vôbec druhýkrát, čo Iveyová udelila milosť väzňovi odsúdenému na trest smrti od nástupu do funkcie guvernérky v roku 2017.
Podľa Informačného centra pre trest smrti (DPIC) od začiatku tohto roku popravili v Spojených štátoch päť väzňov odsúdených na trest smrti.
