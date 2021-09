Guvernérka New Yorku vyhlásila núdzový stav,búrka Ida spôsobila záplav

New York 2. septembra (TASR) - Guvernérka amerického štátu New York Kathy Hochulová vyhlásila vo štvrtok núdzový stav, pretože zvyšky búrky Ida spôsobili obrovské záplavy v meste New York a po celom severovýchode Spojených štátov. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



"Vyhlasujem núdzový stav, aby sme pomohli Newyorčanom postihnutým dnešnou nočnou búrkou," napísala Hochulová na Twitteri po tom, čo Ida, ktorá v nedeľu 29. augusta dorazila juh USA ako hurikán štvrtej kategórie, zapríčinila tornáda a záplavy, pričom postupovala na sever.