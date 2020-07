Guvernérka Tokia sa bojí, že nákaza sa rozšíri cez olympijský víkend

Tokio 22. júla (TASR) – Guvernérka Tokia Juriko Koikeová dnes vyzvala obyvateľov mesta, aby počas nadchádzajúceho predĺženého víkendu zostali doma, keďže japonská metropola za posledné dni eviduje rozšírený nárast prípadov nákazy koronavírusom. Informovala o tom agentúra AFP.



Hlavné mesto sa momentálne nachádza v stave najvyššej pohotovosti. „Nákaza sa šíri nielen medzi mladými ľuďmi, ale aj medzi občanmi stredného či pokročilého veku," informovala Koikeová po stretnutí s odborníkmi na infekčné choroby.



„Chcela by som poprosiť obyvateľov Tokia, najmä starších občanov a ľudí so zdravotnými predispozíciami, aby sa čo najviac vyhýbali pobytu vonku," požiadala guvernérka.



Za ohniská nákazy v Tokiu sa doteraz všeobecne považovali zábavné nočné štvrte. Guvernérka hlavného mesta však vyhlásila, že miestami rozšírenej nákazy sa teraz stali aj divadlá, reštaurácie, školy či rôzne pracoviská.



Tokio minulý týždeň zaznamenalo rekordný nárast prípadov nákazy – za deň tam pribudlo až 293 nových prípadov. Navyše, posledné dni počet infikovaných neklesá pod číslo 200, približuje AFP.



Japonsko doteraz zaznamenalo viac ako 26 300 prípadov nákazy koronavírusom a 1000 úmrtí, píše agentúra. V porovnaní s najhoršie postihnutými krajinami sú tieto čísla nízke, experti však upozorňujú na zvýšený počet pacientov s ťažkým priebehom ochorenia COVID-19. Taktiež varujú, že lekári sú podľa nich vyčerpaní z rastúcej pracovnej záťaže a demoralizovaní nízkymi platmi.



Japoncom sa vo štvrtok začnú štyri dni voľna – práve tento piatok sa mala totiž v Tokiu konať slávnostná ceremónia Olympijských hier 2020. Olympiádu pre koronavírusovú pandémiu však presunuli na 23. júl 2021.



Odkedy bol v Japonsku 25. mája ukončený núdzový stav, začal počet denne registrovaných nových prípadov nákazy opäť stúpať. A hoci sa premiér Šinzó Abe podľa AFP pre ekonomickú krízu do opätovného zavedenia celonárodných protikoronavírusových opatrení nehrnie, predĺžil aspoň zákaz organizovania veľkých podujatí do konca augusta.