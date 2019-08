Guvernérkou Portorika sa po sporoch napokon stala Wanda Vázquezová

Wanda Vázquezová nahradila predchádzajúceho guvernéra Portorika Ricarda Rossellóa, ktorý odstúpil v dôsledku škandálu po zverejnení súkromnej komunikácie.

San Juan 8. augusta (TASR) - Prísahu do funkcie guvernérky Portorika zložila v stredu večer miestneho času tamojšia ministerka spravodlivosti Wanda Vázquezová. Stalo sa tak po tom, ako portorický najvyšší súd označil piatkové vymenovanie Pedra Pierluisiho za protiústavné. Informovala o tom agentúra AP.



Vázquezová nahradila predchádzajúceho guvernéra Portorika Ricarda Rossellóa, ktorý odstúpil v dôsledku škandálu po zverejnení súkromnej komunikácie. Podľa AP sa jej vymenovaním ukončili spory v súvislosti s vedením Portorika.



Bývalý zástupca Portorika v americkom Kongrese Pierluisi zložil v piatok prísahu do funkcie guvernéra tohto amerického štátu. Jeho vymenovanie však napadol tamojší Senát a najvyšší súd ho napokon v stredu označil za protiústavné.



AP predpokladá, že vlna protestov bude pokračovať, pretože obyvatelia si vo vedení štátu neprajú vidieť ani Vázquezovú.



Rosselló sa stal terčom mohutnej kritiky po tom, ako Centrum pre investigatívnu žurnalistiku 13. júla zverejnilo textovú komunikáciu z aplikácie Telegram, v ktorej sa on i 11 ďalších osôb vrátane bývalého viceguvernéra Luisa Riveru Marína vyjadrovali obscénne, sexisticky a homofóbne o svojich politických oponentoch alebo iných osobách.



Verejnosť sa búrila aj v súvislosti s korupčnou kauzou s financiami určenými pre obete hurikánu Maria, ktorý si v Portoriku v roku 2017 vyžiadal takmer 3000 obetí.