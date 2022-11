Guvernérske posty v USA bude zastávať 12 žien, čo je rekordný počet

Washington 11. novembra (TASR) - Funkcií guvernérov štátov americkej Únie sa po nedávnych voľbách v Spojených štátoch ujme 12 žien, čo je rekordný počet. Informovala o tom v piatok britská stanica BBC.



Víťazstvo desiatich kandidátok na post guvernéra už volebné úrady potvrdili. O ďalších dvoch guvernérkach sa rozhoduje v Arizone a Oregone, kde sa ešte rátajú hlasy, avšak v oboch štátoch proti sebe stáli ženské kandidátky.



BBC vo svojej správe, citovanej agentúrou TASR, pripomína, že guvernéri štátov americkej Únie sú kľúčovými postavami s veľkou mocou - majú vplyv na mnohé aspekty života vo svojom štáte - od vzdelávania až po právo na potrat.



V súčasnosti zastáva post guvernéra deväť žien. O znovuzvolenie sa v utorkových voľbách uchádzalo osem z nich, pričom všetky uspeli.



Centrum pre americké ženy a politiku pri Rutgersovej univerzite v štáte New Jersey zdôrazňuje, že z výsledkov posledných volieb v USA vyplýva, že na celoštátnej úrovni je už len 18 štátov, ktoré ešte nikdy nemali ženu ako guvernérku.



Nováčikom na poste guvernéra je napríklad Maura Healeyová – demokratka zo štátu Massachusetts, ktorá bude zároveň prvou otvorene lesbickou guvernérkou.



Prvú guvernérku si zvolili aj v štáte Arkansas - stane sa ňou Sarah Huckabeeová Sandersová, ktorá v minulosti pôsobila ako hovorkyňa prezidenta USA Donalda Trumpa.



Arkansas a štát Massachusetts sú súčasne aj prvými štátmi americkej Únie, kde ženy zastávajú oba najvyššie exekutívne posty: funkciu guvernéra i viceguvernéra.



Na celé funkčné obdobie na poste guvernéra štátu New York bola zvolená Kathy Hochulová, ktorá túto funkciu prevzala len v roku 2021 po rezignácii Andrewa Cuoma.



Vo voľbách v dvoch štátoch ešte o guvernérovi rozhodnuté nie je, ale je isté, že túto funkciu bude zastávať žena: v Arizone to bude buď Katie Hobbsová alebo Kari Lakeová; v Oregone sa guvernérkou stane Tina Koteková, ktorá sa hlási k lesbickej orientácii, alebo Christine Drazanová.



V novozvolenom Kongrese USA podľa BBC pripadne ženám najmenej 24 percent mandátov. V doterajšom Kongrese bol podiel žien približne 27-percentný.



Pokiaľ ide o ďalšie rekordy, ktoré sú výsledkom utorkových volieb v USA, republikánka Katie Brittová sa stala prvou ženou zvolenou do Senátu za štát Alabama; demokrat Maxwell Frost je vo veku 25 rokov prvým príslušníkom generácie Z zvoleným do Kongresu; demokrat Wes Moore sa zasa zapíše do histórie ako prvý černošský guvernér štátu Maryland a republikán Markwayne Mullin bude prvým indiánskym senátorom z Oklahomy po takmer 100 rokoch.