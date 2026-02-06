< sekcia Zahraničie
Guyana sa obáva konfliktu s Venezuelou aj po zajatí prezidenta Madura
Prezident Guyany Irfaan Ali vo štvrtok uviedol, že jeho krajina je naďalej v pohotovosti kvôli „hrozbe“ zo strany Caracasu v súvislosti s regiónom Essequibo bohatým na ropu.
Autor TASR
Georgetown 6. februára (TASR) - Prezident Guyany Irfaan Ali vo štvrtok uviedol, že jeho krajina je naďalej v pohotovosti kvôli „hrozbe“ zo strany Caracasu v súvislosti s regiónom Essequibo bohatým na ropu. Situáciu nezmenilo ani zajatie venezuelského prezidenta Nicolása Madura špeciálnymi jednotkami armády Spojených štátov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
V prejave k príslušníkom guyanských ozbrojených síl Ali vyhlásil, že jeho krajina si „nemôže dovoliť prestať byť ostražitá“. Madurove výzvy na anexiu regiónu Essequibo vyvolávali obavy z vypuknutia ozbrojeného konfliktu.
Venezuelského prezidenta zajali americké špeciálne jednotky začiatkom januára v Caracase a previezli ho pred súd v New Yorku. „Súčasná situácia vo Venezuele neodstraňuje ani neznižuje hrozbu pre územie Guyany,“ vystríhal Ali.
Caracas v roku 2023 usporiadal referendum o Essequibe a o rok neskôr ho zákonom vyhlásil za 24. federálny štát Venezuely. Ignoroval výzvu Medzinárodného súdneho dvora, aby Venezuela nenarúšala status quo v regióne.
Essequibo je územím Guyany ešte z obdobia, keď bola kolóniou Británie a Holandska a jeho hranicu určil arbitrážny tribunál v roku 1899. Venezuela však tvrdí, že prirodzenú hranicu tvorí rieka Essequibo na východe regiónu, čo bolo uznané už v roku 1777. Územné nároky sa zintenzívnili po roku 2015, keď tam americký ropný gigant ExxonMobil objavil nové náleziská ropy.
V prejave k príslušníkom guyanských ozbrojených síl Ali vyhlásil, že jeho krajina si „nemôže dovoliť prestať byť ostražitá“. Madurove výzvy na anexiu regiónu Essequibo vyvolávali obavy z vypuknutia ozbrojeného konfliktu.
Venezuelského prezidenta zajali americké špeciálne jednotky začiatkom januára v Caracase a previezli ho pred súd v New Yorku. „Súčasná situácia vo Venezuele neodstraňuje ani neznižuje hrozbu pre územie Guyany,“ vystríhal Ali.
Caracas v roku 2023 usporiadal referendum o Essequibe a o rok neskôr ho zákonom vyhlásil za 24. federálny štát Venezuely. Ignoroval výzvu Medzinárodného súdneho dvora, aby Venezuela nenarúšala status quo v regióne.
Essequibo je územím Guyany ešte z obdobia, keď bola kolóniou Británie a Holandska a jeho hranicu určil arbitrážny tribunál v roku 1899. Venezuela však tvrdí, že prirodzenú hranicu tvorí rieka Essequibo na východe regiónu, čo bolo uznané už v roku 1777. Územné nároky sa zintenzívnili po roku 2015, keď tam americký ropný gigant ExxonMobil objavil nové náleziská ropy.