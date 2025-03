Guyanský prezident vyzval na mierové riešenie sporu o región Esequiba

Houston 12. marca (TASR) - Guyanský prezident Irfaan Ali v utorok vyhlásil, že sa usiluje o mierové riešenie sporu s Venezuelou o región Esequiba bohatý na ropu. Venezuelského prezidenta Nicolása Madura navyše vyzval, aby rešpektoval budúce rozhodnutie Medzinárodného súdneho dvora (MSD). Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP.



"Sme krajinou, ktorá verí v mier, a urobíme všetko pre to, aby si ho naša oblasť zachovala," uviedol Ali. "Čakáme na rozhodnutie Medzinárodného súdneho dvora a jediné, o čo žiadame, je rešpektovať rozhodnutie súdu a dodržiavať zásady právneho štátu," dodal na energetickej konferencii v americkom Houstone.



Ali tiež vyzval na investície do svojej krajiny. "Chcem povedať všetkým riaditeľom a investorom, že náš príbeh je oveľa väčší ako ropa a plyn. Tie sú katalyzátorom mnohých ďalších príležitostí na rozvoj krajiny," dodal.



Guyana dlhodobo patrí medzi najchudobnejšie krajiny Latinskej Ameriky. V súvislosti s regiónom Esequiba sa v posledných rokoch niekoľkokrát dostala do sporu so susednou Venezuelou.



Georgetown požiadal Medzinárodný súdny dvor o ochranné opatrenia v reakcii na výzvu Venezuely na konanie volieb v Esequibe. Venezuela však právomoci MSD v tejto veci neuznáva.



Napätie medzi Caracasom a Georgetownom tento mesiac vyostril incident, pri ktorom vplávala venezuelská loď do guyanských vôd. Caracas odmietol pokus o provokáciu a prezident Maduro si vyžiadal stretnutie s Alim.