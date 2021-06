Guyová: Je v záujme USA, Číny a Ruska spolupracovať na ochrane klímy

Bratislava 16. júna (TASR) - Vo Washingtone prebieha živá debata o tom, ako môže USA spolupracovať s Čínou a Ruskom v boji proti klimatickej zmene a zároveň s nimi súperiť v iných sférach. V stredu to na bezpečnostnej konferencii GLOBSEC 2021 Bratislava Forum uviedla Kate Guyová z amerického inštitútu Centrum pre klímu a bezpečnosť.



"V súčasnosti prebieha veľký boj o moc. Napriek tomu dúfam, že klimatická zmena a boj proti nej sú natoľko dôležité, že svetové mocnosti budú spolupracovať. Číne, Rusku aj USA hrozí v dôsledku klimatickej zmeny rozsiahla destabilizácia nielen v ďalekej budúcnosti, ale už najbližšie desaťročia... Je v ich spoločnom záujme (spolupracovať)," povedala Guyová počas panelovej diskusie o vplyve klimatickej zmeny na globálnu bezpečnostnú situáciu.



Pripomenula, že aj počas studenej vojny dokázali Washington a Moskva spolupracovať na Zmluve o nešírení jadrových zbraní.



Na diskusii za zúčastnili aj holandský enviromentálny aktivista Alexander Verbeek, Janani Vivekanandová z think tanku adelphi so sídlom v Berlíne a Brian Moran z európskej pobočky amerického koncernu Boeing.



Verbeek taktiež vyjadril presvedčenie, že svetové mocnosti dokážu spolupracovať na riešení klimatických problémov. Poukázal na Indiu a Pakistan, ktoré napriek vyostrením diplomatickým vzťahom spolupracujú na environmentálnych projektoch. Boj proti klimatickej zmene je pre Čínu veľkou príležitosťou, pretože má suroviny, ktoré zvyšok sveta potrebuje na prechod na obnoviteľné zdroje energie.



Predmetom diskusie bol aj vplyv klimatickej zmeny na migráciu. Údaje o presune ľudí podľa Vivekanandovej nepodporujú naratív, že z Afriky smerujú do Európy z dôvodu klimatických zmien "hordy migrantov". Väčšina ľudí sa presúva z vidieka do miest v rámci jednej krajiny, pretože zmena klímy nepriaznivo ovplyvnila ich živobytie.



Bezpečnostné riziko podľa Vivekanandovej pramení z toho, že infraštruktúra miest - napríklad v Nigérii či Pakistane - kolabuje pod náporom novopríchodzích, čo prispieva k destabilizácii a zvyšuje riziko konfliktov.



Vivekanandová ďalej uviedla, že klimatická zmena zhoršuje už existujúce problémy, akými sú napríklad hospodárska nerovnosť či potravinová neistota. "Je dôležité pochopiť, že ľudia najviac postihnutí klimatickou zmenou sú tí najviac marginalizovaní," konštatovala.



Kate Guyová na záver diskusie zdôraznila, že zmena klímy je kľúčovou témou v rámci bezpečnosti aj obrany. "Nie je to niečo, čo môžeme prenechať len ministerstvám životného prostredia. Musia tomu rozumieť aj naše ministerstvá obrany. Problémom je to, že rezorty obrany nemajú v tejto sfére dostatočnú expertízu," uviedla Guyová a vyzvala krajiny, aby svoje bezpečnostné orgány v tejto sfére vzdelávali.