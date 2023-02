Gyurcsány: Cieľom vojny je vyhnať Rusov z Ukrajiny

Budapešť 24. februára (TASR) - Konečným cieľom vojny na Ukrajine je vyhnať Rusov. V deň výročia vypuknutia rusko-ukrajinskej vojny to vyhlásil na Facebooku maďarský expremiér a predseda opozičnej Demokratickej koalície Ferenc Gyurcsány, informuje spravodajca TASR.



Rusko je podľa vyjadrenia opozičného politika agresorom a ruský prezident Vladimir Putin a jeho spolupracovníci sú vojnoví zločinci, ktorých treba postaviť pred súd. Ukrajinu označil Gyurcsány za obeť a hrdinu.



"Politika podpory Putina zo strany maďarskej vlády je hanebná," napísal predseda DK, podľa ktorého maďarský kabinet presadzuje Putinom diktovaný mier.



"Po víťazstve bude treba Rusko zaviazať k uhradeniu primeraných a spravodlivých vojnových reparácií a Ukrajina musí byť prijatá do Európskej únie, pričom dvere do NATO sa pre Ukrajinu musia otvoriť širšie," myslí si Gyurcsány, podľa ktorého Rusku nehrozí organizácia NATO, ale vlastný systém agresívnej diktatúry.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)