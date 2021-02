Gyurcsány reagoval na umlčanie opozičného rádia Klubrádió

Budapešť 9. februára (TASR) - Súčasná maďarská vláda premiéra Viktora Orbána miluje ticho, pričom klame, ak tvrdí, že by sa nikdy neznížila k tomu, aby umlčala svojich oponentov. Vyhlásil to v utorok v reakcii na súdny verdikt v neprospech nezávislej rozhlasovej stanice Klubrádió predseda opozičnej Demokratickej koalície (DK) Ferenc Gyurcsány.



Klubrádió v utorok oznámilo, že súd v Budapešti nevyhovel jeho žiadosti o predĺženie vysielacej licencie.



Gyurcsány pripomenul, že Orbán 11. septembra 2018 v Štrasburgu povedal, že by nikdy neumlčal tých, čo majú iný názor ako jeho vláda. "Nikdy sa nezmenia. Za ich vlády nebude nikdy normálna občianska spoločnosť," napísal na Facebooku predseda DK. Ticho umlčaného Klubrádia je podľa neho "výzvou na boj za ukončenie tohto paranoidného režimu, aby bolo slovo opäť slobodným, aby opäť bolo počuť Klubrádió".



Maďarská mediálna rada (NMHH) v novembri 2020 rozhodla nepredĺžiť tejto stanici vysielaciu licenciu z dôvodu viacnásobného porušenia mediálneho zákona. Klubrádió vtedy na svojej internetovej stránke uviedlo, že toto tvrdenie nezodpovedá pravde.



Šéf Klubrádia András Arató utorňajšie rozhodnutie súdu označil za "hanebné a zbabelé", hoci sa podľa neho dalo očakávať.



Klubrádió sa vo vysielaní často kriticky vyjadruje na adresu maďarskej vlády. V minulosti súd v Budapešti požiadalo, aby NMHH prinútil udeliť stanici dočasnú vysielaciu licenciu. Súd však v utorok túto žiadosť zamietol.



Platnosť vysielacej licencie sa stanici končí 14. februára. Klubrádió musí vysielanie na frekvencii FM 92,2 ukončiť v tento deň o 23.59 h, píše stanica na svojej webovej stránke. Od 15. februára bude podľa agentúry AFP vysielať on-line.







