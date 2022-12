Gyurcsány spúšťa TV:Maďarské verejnoprávne médiá si neplnia povinnosti

Budapešť 2. decembra (TASR) - Maďarská opozičná strana Demokratická koalícia (DK) spustila v piatok večer svoj vlastný on-line televízny kanál. Predseda DK a expremiér Ferenc Gyurcsány na Facebooku tento krok zdôvodnil tým, že verejnoprávne médiá si neplnia riadne svoje povinnosti, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Úlohou strany nie je zakladať televíziu. Televízie by mali čestne poskytovať informácie a strany by mali čestne zastupovať svojich voličov," napísal predseda DK na sociálnej sieti.



Verejnoprávna televízia vysiela provládnu propagandu a s výnimkou jedného dôležitého kanála tak robí aj veľká väčšina komerčných televízií – niekedy úplne zjavne, inokedy v skrytej forme, tvrdí Gyurcsány. "V takejto situácii pomôžu prežiť iba takéto riešenia," uzavrel predseda DK.



Televíziu opozičnej strany budú môcť záujemcovia sledovať na Facebooku a prostredníctvom kanálu YouTube.



Gyurcsányova strana priťahuje čoraz viac politikov. V novembri vstúpili do DK štyria poslanci iných opozičných strán a predseda očakáva, že prestupy budú pokračovať, píše hvg.hu a dodáva, že DK tým vylepšuje svoju vyjednávaciu pozíciu s opozičnými subjektmi pre regionálne voľby v roku 2024.



Od septembra stratila maďarská vládna strana Fidesz 300.000 voličov. Podporuje ju 2,7 milióna priaznivcov a v Maďarsku je naďalej jednoznačne najsilnejšou politickou stranou. Z opozičných strán sa dokázala posilniť iba DK, a to o jeden percentuálny bod. V novembrovom prieskume verejnej mienky agentúry Závecz Research ju preferovalo 11 percent opýtaných.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)