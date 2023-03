Gyurcsány vyzval Maďarov na odvahu bojovať za svoju slobodu

Budapešť 15. marca (TASR) - Predseda maďarskej opozičnej strany Demokratická koalícia (DK) a bývalý premiér Ferenc Gyurcsány v stredu v Budapešti vyzval Maďarov, aby mali odvahu bojovať za svoju slobodu. Povedal to v prejave pri príležitosti osláv štátneho sviatku vypuknutia protihabsburskej revolúcie v rokoch 1848 – 1849, informuje spravodajca TASR v Budapešti s odvolaním sa na server telex.hu.



Ak Maďari nebudú mať odvahu bojovať za svoju slobodu, podľa slov predsedu DK "budú zbavení práva a stanú sa hanbou národa". Premiéra Viktora Orbána nazval Gyurcsány tyranom, s ktorým treba bojovať, a nie s ním vyjednávať.



K napätiu medzi Orbánovou vládou a Bruselom expremiér povedal, že terajší kabinet nedokáže splniť podmienky pre vyplatenie eurofondov, pretože to by znamenalo pád Orbánovho režimu. K financiám Európskej únie sa podľa jeho slov dostane Maďarsko iba vtedy, ak nastúpi vláda premiérky tieňovej vlády a europoslankyne za DK Kláry Dobrevovej.



Dobrevová vlani 21. septembra predstavila členov svojho tieňového kabinetu a povedala, že po 12 rokoch neokonzervatívnej Orbánovej vlády potrebuje Maďarsko čestnú ľavicovú vládu, ktorá sa bude starať o občanov.











