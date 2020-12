H. Biden: Vyšetrujú ma v súvislosti s daňovými záležitosťami

Washington 10. decembra (TASR) - Hunter Biden - syn novozvoleného amerického prezidenta Joea Bidena - v stredu oznámil, že federálne úrady vyšetrujú jeho "daňové záležitosti", informovala agentúra AP.



Hunter Biden vo vyhlásení uviedol, že o vyšetrovaní sa dozvedel v utorok. Podrobnosti však neposkytol.



"Pristupujem k tejto situácii veľmi vážne, no som presvedčený, že profesionálne a objektívne preskúmanie týchto záležitostí preukáže, že som svoje záležitosti spravoval zákonne a náležite vrátane využitia profesionálneho daňového poradcu," uviedol Hunter Biden vo vyhlásení.



Federálna prokuratúra v americkom štáte Delaware v spolupráci s vyšetrovateľmi federálneho daňového úradu (IRS) a Federálnym úradom pre vyšetrovanie (FBI) podnikli kroky v súvislosti s vyšetrovaním Huntera Bidena, uvádza na svojej webovej stránke stanica CNN s odvolaním sa na zdroj oboznámený so situáciou.



Vyšetrovanie sa začalo už v roku 2018; v období okolo novembrových amerických prezidentských volieb však bolo pozastavené, píše AP. Pravidlá amerického ministerstva spravodlivosti nepovoľujú právne kroky v prípadoch, ktoré by mohli ovplyvniť voľby, uvádza na svojej webovej stránke stanica CNBC.



Dosluhujúci americký prezident Donald Trump a jeho podporovatelia voči Hunterovi Bidenovi vzniesli nepodložené obvinenia z korupcie v spojitosti jeho prácou na Ukrajine v období, keď bol jeho otec viceprezidentom, pripomína AP. Joe Biden bol viceprezidentom počas dvoch funkčných období amerického prezidenta Baracka Obamu v rokoch 2009-17.



Republikáni Huntera Bidena počas kampane pred novembrovými prezidentskými voľbami kritizovali v súvislosti s jeho obchodnými aktivitami na Ukrajine a v Číne, píše na svojej webovej stránke stanica BBC.