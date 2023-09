H. Bruinsovú Slotovú navrhli na ministerku zahraničných vecí Holandska

Amsterdam 4. septembra (TASR) - Holandská ministerka vnútra Hanke Bruinsová Slotová bola v pondelok nominovaná na post ministerky zahraničných vecí. Nahradiť má Wopkeho Hoekstru, ktorý sa má stať novým eurokomisárom za Holandsko. TASR správu prevzala v pondelok z agentúry AP.



Bruinsovú Slotovú navrhla v pondelok jej strana Kresťanskodemokratická výzva (CDA). Potvrdenie tejto nominácie sa očakáva v priebehu pondelka.



"Ako veteránka z Afganistanu a ministerka, ktorá je zodpovedná za vojenské spravodajstvo a bezpečnosť, je Hanke viac než vhodná na tento posun na ministerstvo zahraničných vecí," uviedol šéf CDA Henri Bontenbal.



Bruinsová Slotová slúžila v holandskej armáde a bola nasadená v Afganistane. Ako šéfka diplomacie sa bude úzko spolupracovať na holandskej podpore pre Ukrajinu.



Hoekstra odstúpil po tom, ako ho vláda nominovala na post eurokomisára. V exekutíve EÚ by mal nahradiť Fransa Timmermansa, ktorý sa rozhodol pre návrat do domácej politiky. V novembrových parlamentných voľbách sa chce ako líder spoločnej kandidátky svojej Strany práce a Zelených uchádzať o post premiéra.



Bruinsová Slotová je v súčasnosti ministerkou vnútra v dosluhujúcej vláde odchádzajúceho premiéra Marka Rutteho. Jeho kabinet zostane pri moci do vytvorenie novej koalície po parlamentných voľbách 22. novembra.