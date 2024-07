H. Heil varuje pred dominanciou komerčných firiem v pretekoch o vesmír

Houston 23. júla (TASR) - Nemecký minister práce Hubertus Heil varoval pred možnou dominanciou komerčných firiem v pretekoch o budúcnosť cestovania do vesmíru. "Nesmie dôjsť k dominancii jednotlivých spoločností," povedal Heil v rozhovore pre tlačovú agentúru DPA na pôde amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) v Houstone, informovala v utorok TASR.



Heil počas návštevy skúmal trendy a riziká, ktoré s tým súvisia, a jeho záverom bolo, že toto odvetvie potrebuje pravidlá - najmä ak sú "globálne alebo presahujú hranice planéty".



"Čoraz častejšie vidíme, ako sa veľké súkromné technologické firmy púšťajú do vesmírnych ciest - prirodzene aj preto, aby dosiahli zisk," povedal Heil.



Štátne vesmírne agentúry s cieľom znížiť vysoké náklady už niekoľko rokov spolupracujú so súkromnými spoločnosťami, ako je napríklad SpaceX podnikateľa Elona Muska.



NASA poverila SpaceX úlohou odstrániť Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS) z vesmíru v roku 2030 po viac ako 30 rokoch činnosti. ISS sa tak má kontrolovaným spôsobom vrátiť na Zem.



Heil podľa vlastných slov nemá nič proti spolupráci štátu a priemyslu v tejto oblasti, dokonca ju považuje za dôležitú. Potrebnú rovnováhu verejných a súkromných záujmov však možno dosiahnuť len v medzinárodnej spolupráci medzi štátmi.



"V NASA sa naučíte, že veľké otázky našej doby sa dajú vyriešiť len prostredníctvom medzinárodnej spolupráce," uviedol Heil.



ISS prevádzkuje od roku 1998 NASA a vesmírne agentúry Európy, Kanady, Japonska a Ruska.



V tom čase bolo cestovanie do vesmíru predovšetkým doménou malého klubu štátnych agentúr, vysvetlil riaditeľ pre stratégiu NASA Douglas Terrier. Po celé desaťročia boli Spojené štáty a bývalý Sovietsky zväz jedinými veľmocami vo vesmíre.



Po tom, ako v roku 1961 obletel Zem ako prvý človek sovietsky kozmonaut Jurij Gagarin, americký prezident John Kennedy prisľúbil, že vyšle Američanov na Mesiac.



Cestovanie do vesmíru bolo súčasťou diplomatických nástrojov. Zatiaľ čo verejné prostriedky na vesmírnu dopravu zostávajú približne rovnaké, súkromné investície rýchlo rastú, povedal Terrier.



Nejde ani tak o vesmírnu turistiku ako skôr o komunikačné satelity. Vo všeobecnosti musia štáty zabezpečiť, aby pokrok "nebol pokrokom iba pre niekoľkých, ale pre mnohých", povedal Heil. Dodal, že z výskumu a potenciálnych aplikácií na Zemi by mali mať prospech všetci.