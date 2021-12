H. Kluge: Nevieme, kedy pandémia skončí, ale vieme, ako tomu dopomôcť

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Bratislava 20. decembra (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) nevie, kedy pandémia ochorenia COVID-19 vo svete skončí, ale vie, ako tomu môžu ľudia dopomôcť. Vyhlásil to v pondelok v Bratislave riaditeľ regionálneho úradu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre Európu Hans Kluge. V tejto súvislosti spomenul zvýšenie miery zaočkovanosti, posilňovacie dávky vakcíny, nosenie rúšok či respirátorov, vetranie vnútorných priestorov a nové liečebné postupy.Žiadna vláda v Európe podľa neho nemá v rukách jednoduché riešenia.skonštatoval.Pandémia podľa neho nemusí dominovať v životoch ľudí. Cestu vidí v očkovaní proti COVID-19.povedal s tým, že nakoniec všetci imunitu získame, a to buď prekonaním ochorenia alebo vakcináciou.skonštatoval. Podľa neho oproti minulému roku je veľký rozdiel v nástrojoch i poznaniach, ako s novým koronavírusom bojovať.V prípade nového variantu omikron deklaroval, že WHO bojuje so všetkými variantmi a stratégia sa nemení. Či je tento variant, povedať nevedel.poznamenal. Povinné očkovanie vníma ako posledný možný krok. Predtým by sa podľa neho malo urobiť všetko preto, aby sa ľudia dali dobrovoľne zaočkovať a mali prístup ku korektným informáciám.vyhlásil. To, či k povinnému očkovaniu dôjde, je, ako tvrdí, rozhodnutie danej krajiny. Ako podotkol, povinné očkovanie totiž môže zvýšiť mieru nedôvery a sociálneho vylúčenia.uviedol.Všetci podľa neho nesú zodpovednosť chrániť nemocnice pred kolapsom a nedovoliť, aby boli zahltené len pacientmi s COVID-19.spresnil.Kluge je na pracovnej návšteve Slovenska, v rámci ktorej s ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským (nominant OĽANO) podpísali dvojročnú dohodu o spolupráci medzi SR a WHO. Stretol sa tiež s premiérom SR Eduardom Hegerom (OĽANO), so zástupcami Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR i členmi konzília odborníkov.